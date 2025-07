Melissa Gate le respondió a Mariana Zapata tras acusaciones por cobro millonario en Expobelleza: “Todos los días estrenando envidioso”

Melissa Gate calificó de tóxicas las críticas tras la polémica que enfrenta con Mariana Zapata en redes sociales - crédito @team_meligate - @mariana.zapata13/Instagram

“Cada día aparecen nuevos envidiosos”, lanzó Melissa Gate en una transmisión en vivo, “cansada” por la controversia que la enfrenta con Mariana Zapata.

La frase, interpretada por muchos como una indirecta, marcó el tono de la respuesta de la exintegrante de La casa de los famosos Colombia tras las acusaciones públicas de su antigua amiga.

En medio de la polémica, Gate expresó que: “Cansada, agotada de todo, ay, no, no, todos los días levantándose y un envidioso nuevo. Todos los días estrenando envidioso, o sea, ya no aguanto más, ya no aguanto más. Qué gente tan tóxica, de verdad, no viven, no dejan vivir (...) Sigan hablando, mátense para allá, por favor. Yo nada, feliz, supertranquila, escribiendo mi nuevo libro (...) Yo haciendo historias y ustedes story time, pero bueno”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En una transmisión en vivo, Gate calificó de tóxicas las críticas por su polémica con Zapata, que la acusó de exigir siete millones para promocionar su ‘stand’ en Expobelleza - crédito @letengoelchisme/Instagram

Así, la creadora de contenido buscó distanciarse del escándalo y destacó su intención de seguir adelante con sus proyectos personales.

La respuesta de la influencer paisa generó cientos de comentarios en las redes sociales: “Escribiendo su nuevo libro 📖 como perder lo que ya habías ganado 🤔😩“; ”Te amo Melissa eres única por eso te envidian sigue tu adelante con tus proyectos de trabajo internacionales 🙏“; ”Así es mi reina todos los días te mencionan 😂😂😂😂😂ya no se sabe quién es el del problema si tú o las personas que te mencionan todos los días 😂“.

La disputa entre Mariana Zapata y Melissa Gate se desató después de que la primera la expusiera por supuestamente exigirle siete millones de pesos para participar como imagen en su stand durante la feria Expobelleza.

Mr. Stiven, pareja de Mariana Zapata, criticó públicamente la actitud de Melissa Gate en una transmisión en vivo - crédito @stiven.tc/Instagram

El conflicto, que se robó la atención de miles de seguidores en redes sociales, puso fin a una amistad que hasta hace poco parecía sólida.

La controversia escaló cuando Mr. Stiven, pareja de Zapata, intervino en una transmisión en vivo en su cuenta de Kick. El streamer expresó su molestia y reveló detalles sobre el distanciamiento entre las influencers: “Me parece increíble las personas cómo son de desagradecidas, y lo hablo por mi novia. Con una persona que la apoyó muchísimo en un reality show, y dicha persona al día de hoy ha sido tan desagradecida”.

Según Mr. Stiven, Mariana Zapata fue una de las primeras en apoyar a Gate cuando ingresó al reality, incluso brindándole ayuda económica: “Mi novia hasta le dio plata para los pasajes. No tenía ni plata para ir, y Mariana se los regaló”.

Mariana Zapata expresó sentirse traicionada por Melissa Gate, a quien apoyó económicamente en su camino al reality show - crédito @team_melissagate y @marianazapata/IG

El punto de ruptura surgió cuando Zapata invitó a Gate a participar en Expobelleza. La respuesta de Gate sorprendió a todos: “Le tiró unos precios tan descabellados que no los cobraría ni Maluma”, afirmó el streamer caleño.

Más adelante, Mariana Zapata compartió su versión en un en vivo de TikTok, detallando cómo la situación la dejó triste e impactada. Explicó que, tras insistirle, Gate le envió los precios que cobraba por publicidad: “Después de rogarle, me mandó los precios que está cobrando por publicidad”.

Inicialmente, la cifra fue de 15 millones de pesos, aunque luego la redujo a 7 millones. Para Zapata, el monto resultó excesivo, especialmente tratándose de una amiga: “En mi cabeza no cabía que ella me estuviera diciendo eso, como me dice que es mi amiga y luego me cobra 7 millones”.

Mariana Zapata afirmó que esperaba un pago acorde al precio, pero el monto exigido por Melissa Gate le pareció desproporcionado - crédito Canal RCN

La empresaria también relató que, al expresar su inconformidad en un mensaje directo, recordó a Gate las ocasiones en que la apoyó durante la competencia de La casa de los famosos Colombia, sin importar “el odio que me tiraran”.

Según Zapata, la respuesta de Gate fue poco cordial y, tras intentar dialogar, la finalista del reality del Canal RCN la bloqueó en redes sociales, sellando así el distanciamiento definitivo.

Mariana Zapata insistió en que distingue entre amistad y trabajo: “Yo decía que una cosa es la amistad y otra cosa es el trabajo, entonces yo decía que sí me tenía que cobrar, porque yo sé respetar eso muy bien. Yo sí esperaba que ella me cobrara, yo sí esperaba pagarle, pero me llevé una sorpresa impresionante cuando ella me mandó el precio”. A pesar de sus intentos por mantener la relación con respeto, se sintió ignorada e incomprendida: “No sé qué le pasa, no quiere ser más mi amiga, no sé qué le chocó”.