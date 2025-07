Mariana Pajón habló de su embarazo y lo que la afecta el haber pasado por un aborto

Mariana Pajón habló de su segundo embarazo - crédito Adriana Thomasa/EFE

La campeona olímpica Mariana Pajón, una de las deportistas más admiradas de Colombia, atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida personal: está embarazada.

Sin embargo, detrás de la emoción que genera esta noticia, también hay una historia de dolor, superación y miedo que la ciclista compartió recientemente en una entrevista con el programa La red.

Hace algunas semanas, Mariana anunció su embarazo con un tierno video en redes sociales que emocionó a miles de colombianos.

En las imágenes, se le ve acercándose en bicicleta a su esposo, el también deportista Vincent Pelluard, y tras fundirse en un abrazo, aparece una pequeña bicicleta con el número 220 —la suma de los dorsales que ambos usan en competencia (100 y 120)—, como símbolo de la nueva vida que esperan.

De acuerdo con sus declaraciones, aunque en este momento está viviendo con alegría la etapa, Pajón confesó que no todo ha sido color de rosa y que le ha tocado tener precauciones extremas.

Actualmente, tiene cinco meses de embarazo, pero con esa felicidad también llega una gran carga emocional, ya que este bebé es un “bebé arcoíris”, como se denomina a los hijos que llegan después de la pérdida de un embarazo anterior.

“Este es un tema del que no se habla casi y es la angustia de que todo esté bien, cualquier cosita prende las alarmas”, aseguró la bicicrosista, visiblemente conmovida.

Mariana reveló que el aborto espontáneo ocurrió poco después de los Juegos Olímpicos de París 2024, en un momento especialmente difícil. Ese mismo día tenía programada una charla motivacional y, pese al dolor, decidió cumplir con su compromiso.

“Nadie sabía, porque queríamos que fuera una sorpresa, entonces nos guardamos esa pérdida”, relató Pajón en la entrevista.

La deportista paisa también explicó que fue gracias a las herramientas que le ha dado el deporte —la disciplina, la resiliencia y la fortaleza mental— que logró afrontar ese capítulo tan triste y prepararse emocionalmente para recibir, con esperanza, esta nueva etapa de su vida.

A pesar de que tiene la situación anterior que le marcó el camino, continúa con su vida y segundo embarazo lo más normal posible, ya que no considera que sea un obstáculo para su carrera ni nada en su vida.

En diferentes entrevistas, Mariana Pajón ha expresado que percibe el estar en la dulce espera como una fuente de inspiración, incluso, espera usarla para seguir adelante con su carrera, ya que ha dejado claro que no piensa retirarse. Especialmente ahora que uno de sus más grandes objetivos es llegar a las Olimpiadas como madre.

“Yo sigo entrenando físicamente, como que me dio una motivación extra, obviamente con las precauciones y responsabilidad, pero he podido seguir moviéndome. Cuando me di cuenta, por precaución lo dejé de hacer, aunque seguía montando en ruta y en la calle. Yo sigo entrenando a doble jornada, sigo haciendo gimnasio. (...) Mi sueño es llegar con un hijo o una hija a Los Ángeles, quiero clasificar a los próximos Juegos Olímpicos. No me veo retirándome por esto y no debería pasarle a ningún atleta, es simplemente una motivación. Lo que tengo seguro es que tengo que llegar a Los Ángeles”, dijo la deportista colombiana.

El testimonio de Pajón no solo revela su lado más humano, también visibiliza una realidad que viven muchas mujeres en silencio, pues cada vez se conocen más historias de famosas y madres en el mundo que perdieron su primer bebé.

En medio de la expectativa por su próxima maternidad, la ciclista sigue inspirando no solo por sus triunfos en las pistas, si no por su valentía al compartir su historia sin miedo y con el corazón abierto.