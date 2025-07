Exembajador de Colombia en Washington culpó al Gobierno Petro por nueva crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia: “Rebosó la copa”

Exembajador criticó el manejo de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos - crédito Presidencia

El 3 de julio de 2025, el Gobierno de Estados Unidos convocó a consultas a John T. McNamara, encargado de negocios interino de la Embajada estadounidense en Colombia.

El Departamento de Estado difundió un comunicado en el que manifestó una “profunda preocupación por el estado actual de nuestra relación bilateral”. La vocera Tammy Bruce detalló que además del retiro del encargado, Estados Unidos evalúa otras acciones para dejar claro el descontento de la administración Trump con el Gobierno Petro.

En esta coyuntura, el presidente de la República, Gustavo Petro, llamó a consultas a Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos. La nueva tensión generó una ola de críticas contra el mandatario, al que responsabilizan del deterioro de las relaciones con el país norteamericano.

Gabriel Silva Luján explicó las razones detrás de los choques entre ambos países - crédito Colprensa

Gabriel Silva Luján, exembajador de Colombia en Washington, explicó las razones detrás de los choques entre ambos países. “Creo que se rebosó la copa. Estas últimas acciones del gobierno de tolerancia y casi que complicidad con las organizaciones criminales, son leídas de manera muy negativa por Washington”, dijo en entrevista con Noticias Caracol.

Y agregó: “Además, esta forma de enredar la política internacional con la política doméstica de los Estados Unidos involucrando a congresistas es algo que es intolerable para los Estados Unidos en asuntos de política doméstica colombiana y supuestas conspiraciones. También es una afrenta”.

A juicio del exembajador, el lenguaje agresivo del presidente Petro para referirse al Gobierno de los Estados Unidos es una motivación más en la decisión de convocar a consultas a John McNamara.

“Las palabras agresivas permanentes del presidente Petro hacia los Estados Unidos, hacia el presidente Trump, hacia el norte, como lo llama él, se han acumulado de una manera tal que, creo que las consecuencias parecen ser bastante severas”.

Silva Lujan destacó que desde la Casa Blanca considera que el Gobierno Petro tomó decisiones cuestionables que apoyan a los grupos criminales - crédito Presidencia

A su vez, Silva Lujan destacó que desde la Casa Blanca se considera que el Gobierno Petro tomó decisiones cuestionables que apoyan a los grupos criminales, lo que va en contra de la política de Trump, que busca aplicar mano dura a este tipo de colectivos.

“Creo que hay una gran preocupación de parte de los Estados Unidos, de cómo el gobierno Petro ha permitido la laxitud más absoluta hacia el crimen organizado. Y hay que tener en cuenta que la Orden Ejecutiva 147, emitida en enero 20 por el presidente Trump, convierte a las organizaciones criminales en potenciales organizaciones terroristas. Eso significa que el espectro de sanciones y de acciones, incluso unilaterales, que queda a disposición del gobierno, es muy amplio. Sin duda, la forma en que se maneje de parte de Colombia, que no tengo muchas esperanzas por parte de este gobierno, hará una diferencia en qué tipo de impacto tiene. Hay que decir que el presidente Petro está manejando esto, buscando confrontación por razones electorales y políticas”.

De igual manera, sostuvo que la actual administración no ha cuidado la relación diplomática con Estados Unidos, lo que afecta de manera directa a todos los colombianos, puesto que el país se expone a la pérdida de beneficios como el no tener aranceles.

Petro continúa desafiando al Gobierno Trump - crédito Colprensa

“Yo lo que veo es que el gobierno de Colombia, en cabeza de Petro, se ha dedicado a provocar una mala relación con los Estados Unidos, en particular con el mundo en general, buscando réditos políticos que no está encontrando, y hay que decirlo con mucha claridad, está perjudicando a los colombianos. Los que pierden con esto no es el gobierno, pierden los colombianos, porque obviamente puede haber sanciones que estén relacionadas con temas arancelarios, afectando el empleo de miles de colombianos o el tema de visas, afectando el movimiento de inversionistas, turistas, personas que viven en los Estados Unidos trabajando, en fin, es una relación amplísima”, explicó al medio citado.

A renglón seguido, el exembajador lamentó la actitud del Gobierno nacional, al que responsabilizó de la tensión diplomática entre ambas naciones.

“Yo sí lamento mucho estas provocaciones y por supuesto que noto que en el caso de Estados Unidos hay una molestia a fondo por el hecho de relacionar el gobierno con el crimen organizado. Esto que pasó en Medellín hace unos días es inaceptable para mucha gente a nivel internacional. Que un gobierno le dé semejante tratamiento a los peores criminales”, concluyó.