Excanciller criticó el constante cambio de funcionarios en la cartera, tras la renuncia de Laura Sarabia: “Ha sido desastroso”

La excanciller colombiana María Emma Mejía aseguró que el cambio de cancilleres es costoso en términos de política exterior - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La renuncia de la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, generó todo tipo de reacciones en el país político colombiano, algunas de ellas orientadas a las implicaciones que tendría su salida de la Cancillería a nivel diplomático.

Aunque la funcionaria ha estado rodeada de escándalos y de cuestionamientos por la ocupación de diferentes cargos en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, su renuncia supone un problema para el país porque, de nuevo, otra persona ocupará el cargo. Esto teniendo en cuenta que ya otras dos personas fueron cancilleres de Colombia en el periodo presidencial de Petro: Álvaro Leyva y Luis Gilberto Murillo. Y, con el paso al costado que dio Sarabia, llegará un cuarto funcionario al puesto.

De acuerdo con la excanciller María Emma Mejía, que fungió como ministra de Relaciones Exteriores de Colombia entre 1996 y 1998, durante la Presidencia de Ernesto Samper, el constante cambio de funcionarios que lideran carteras como esta es riesgoso para el país y afecta el cumplimiento de metas.

La canciller Laura Sarabia habría buscado declarar urgencia manifiesta para prorrogar el contrato con la multinacional que se encarga de emitir los pasaportes, pero el Gobierno descartó la medida - crédito Alex Brandon/AP

“El hecho de que se cambien cancilleres anualmente o seis meses, como en este caso, es inusual. Nunca hemos tenido cuatro cancilleres en un mandato, uno por año o menos, inclusive. Ha sido desastroso”, indicó la exfuncionaria en conversación con Caracol Radio.

Según indicó, la designación de distintos cancilleres durante un periodo presidencial es “costoso” en términos de política exterior y resulta difícil de entender para los interlocutores de otros países que negocian y se comunican con Colombia a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El lío con los pasaportes que puso en jaque a los tres cancilleres

La situación que ha afectado a los cancilleres que ha nombrado el presidente Gustavo Petro es el suministro de los pasaportes; desde que Álvaro Leyva estaba al frente de la cartera, se intentó cambiar a la empresa encargada de imprimir los documentos, pero hubo irregularidades en el proceso de licitación pública que se llevó a cabo para su escogencia. A hoy, la emisión de los pasaportes sigue en manos de la misma compañía: Thomas Greg & Sons, pero se está buscando que la Imprenta Nacional se encargue de esta función.

La emisión de pasaportes en Colombia pasaría a ser responsabilidad de la Imprenta Nacional - crédito Cancillería de Colombia

Se espera que la Imprenta empezara a suministrar los documentos en septiembre de 2025, pero hay dudas sobre su capacidad para asumir esa responsabilidad con tanta prontitud. Además, en su momento, la canciller Laura Sarabia había anunciado la declaración de urgencia manifiesta para prorrogar por 11 meses más el contrato con Thomas Greg & Sons. Sin embargo, el jefe de Despacho, Alfredo Saade, descartó esa posibilidad.

“Yo veo que es un riesgo absurdo cuando no se ha aprobado y estamos a exactamente dos meses, al primero de septiembre, cuando se vence este proceso”, precisó al medio citado la exministra sobre la polémica alrededor de los pasaportes.

La carta de renuncia de Laura Sarabia

En su carta de renuncia, Sarabia expresó que su decisión responde a desacuerdos con decisiones recientes adoptadas en el Gobierno, las cuales, por motivos de coherencia personal y respeto institucional, no acompaña.

La canciller Laura Sarabia justificó su renuncia en su desacuerdo con decisiones tomadas por el Gobierno - crédito Cancillería

“En los últimos días, se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar”, explicó.

Además de precisar la razón que motivó su salida de la cartera, recordó su trayectoria junto al mandatario Gustavo Petro como jefa de gabinete, directora del Dapre, del DPS y canciller, roles en los que afirmó haber trabajado basada en la lealtad, el diálogo honesto y una ética clara.

De igual manera, señaló que su salida es resultado de una reflexión motivada por la responsabilidad con su conciencia y el país. “Me retiro con la tranquilidad de haber entregado lo mejor de mí y con la certeza de que hay momentos en los que decir adiós es también una forma de cuidar”, sostuvo.

Carta de renuncia de Laura Sarabia - Colombia - crédito @laurisarabia / X