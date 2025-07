Dominica Duque y Alejandro Estrada: circulan los primeros rumores sobre los motivos de su ruptura

El actor anunció el final de su relación con Dominica Duque, a través de sus redes sociales - crédito @dominicaduque/Instagram

Uno de los hechos que capturó la atención de los televidentes durante la emisión de la sexta temporada de MasterChef Celebrity Colombia en 2024, fue la relación que comenzó a formarse entre el actor Alejandro Estrada y la locutora (hoy presentadora de televisión) Dominica Duque.

El acercamiento comenzó a gestarse a la vez que se generaba una controversia nacional por la cercanía entre la entonces esposa de Estrada, Nataly Umaña, con Miguel Melfi en La casa de los famosos Colombia.

Luego de que el nortesantandereano terminara con ella delante de las cámaras del reality show, los televidentes evidenciaron la cercanía entre Alejandro y Dominica, que se extendió más allá del programa del Canal RCN y prometía ser una de las relaciones más duraderas en la farándula nacional.

Sin embargo, el pasado 1 de julio el propio Estrada dio a conocer que la pareja tomó la decisión de separarse, asegurando que todo se dio en buenos términos.

Con este mensaje se confirmó la separación de la pareja - crédito Instagram

“Aunque hoy nuestros caminos toman rumbos distintos, nos queda lo más valioso: la admiración y el cariño mutuo. Quiero compartirles que Dominica y yo hemos decidido terminar nuestra relación. No hubo drama ni conflicto, simplemente dos personas que se quieren, pero que hoy entienden que necesitan caminos diferentes“, escribió el actor en sus historias de Instagram.

De forma natural, la noticia de la separación no tardó en generar especulaciones y comentarios en el entorno del entretenimiento colombiano sobre los detonantes de la ruptura. Esto se debe, particularmente, a que Dominica no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales. Es en ese contexto que surge un rumor que, de confirmarse, podría apuntar a los celos como los causantes de la separación entre la pareja.

El presentador Ariel Osorio dio a conocer los posibles motivos detrás de la separación de Arlejandro Estrada y Dominica Duque - crédito @lacoronatv/Instagram

En el programa La Corona TV, el presentador Ariel Osorio abordó el tema y sugirió que una de las causales de la ruptura sería la cercanía entre Dominica Duque y su compañero de set en la sección de entretenimiento, Sebastián González, lo que podría haber influido en la decisión de separarse.

“Dicen que se la pasa con él día y noche, en eventos, cenas, presentaciones, etc. (...) La cercanía entre Dominica y Sebastián habría causado incomodidad en Estrada, quien al parecer no veía con buenos ojos la constante presencia del otro presentador en la vida de su pareja”, afirmó el “Gordo”.

No obstante, la versión expuesta por el presentador del programa de farándula queda en entredicho, tomando en cuenta que durante el lanzamiento de la actual temporada de MasterChef Celebrity, el propio Sebastián González confirmó que ya estaba en su propia relación sentimental. Lo cierto es que las causas de la separación de la pareja siguen sin esclarecerse.

Nataly Umaña arremetió contra su ex marido Alejandro Estrada

Nataly Umaña reiteró las razones por las que decidió poner fin a su matrimonio con Alejandro Estrada cuando participó en 'La casa de los famosos' - crédito @natalyumanaa/Instagram

En una entrevista con la periodista Cristina Estupiñán para el pódcast Sinceramente Cris, la ibaguereña habló abiertamente sobre los conflictos emocionales que marcaron su matrimonio, la codependencia que vivió y el proceso de sanación que emprendió tras su separación.

En la charla, Nataly explicó que a pesar de que ante el público parecían una pareja estable y feliz, la realidad era muy distinta. La relación se había tornado tóxica y codependiente, con problemas que ambos normalizaban hasta que se volvieron insostenibles.

“Nosotros ante los ojos de los demás éramos perfectos, podíamos tener la pelea que tuviéramos y en cámara nos amábamos, lindos… pero teníamos una relación tóxica donde nos faltó sanación a cada uno, nos faltó Dios, mucho”.

También reconoció que la falta de autoestima, el miedo al abandono y la dificultad para poner límites fueron factores determinantes en la dinámica de la pareja: “Falta de autoestima, necesidad de control, tú quieres controlar. Tú necesitas que te controlen, miedo al abandono, miedo al rechazo. Dificultad para poner límites. Yo nunca supe decir no, a mí me cuesta un montón, quiero hablar en pasado porque sé que en la terapia ha funcionado y he aprendido muchas cosas”, reconoció.

Umaña confesó que llegó a pedirle al actor que la dejara, pues no era capaz de terminar la relación por sí misma: “Quiero decir, me costaba soltar, no sabía decir adiós, no sabía (...) Le pedí ‘déjame’, porque yo no era capaz de dejarlo y nos estábamos haciendo daño”.