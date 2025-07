Congresistas pidieron a Laura Sarabia que cuente lo que sabe de los secretos más importantes del Gobierno Petro: “Sí que tiene información”

Con la renuncia de Laura Sarabia a la Cancillería de Colombia, congresistas pidieron que revele lo que sabe del Gobierno - crédito presidencia/AP/X

El jueves 3 de julio de 2025, Laura Sarabia comunicó su renuncia a través de un extenso mensaje en el que expresó: “En los últimos días, se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar”.

La decisión se produjo en un contexto marcado por desacuerdos internos y cuestionamientos sobre el manejo de la Cancillería y la manera en la que el Gobierno nacional busca expedir los pasaportes de los colombianos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Laura Sarabia renunció a su puesto de canciller de Colombia - Alex Brandon/AP

Frente a la inesperada salida de Sarabia desde la orilla de la oposición recordaron el deterioro de la relación del presidente de la República, Gustavo Petro, y la saliente canciller. Para el representante a la Cámara Víctor Salcedo, en su último cargo, la funcionaria perdió el poder y estatus que se le había otorgado.

“Laura Sarabia no recibió sino desautorizaciones del presidente Petro durante su paso por la Cancillería. Creo que Laura Sarabia perdió el poder que ostentó por mucho tiempo cuando estaba en la Casa de Nariño, en el Dapre y en el DPS, y su regreso no fue en las mismas circunstancias. Y la pelea que tuvo con el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien ostenta el poder que algún día tuvo (ella), pues ha tenido unas consecuencias”, afirmó en entrevista con Semana.

Para el representante a la Cámara Víctor Salcedo, en su último cargo, la funcionaria perdió el poder y estatus que se le había otorgado - crédito Colprensa

Bajo la misma línea, el congresista Juan Fernando Espinal sostuvo que la exministra debería ser más explícita sobre los motivos de su salida: “Yo creo que Laura Sarabia, en esa carta que vimos esta mañana despidiéndose de su cargo, hablando de que ella toma decisiones más por principios personales, que no está de acuerdo con las decisiones de la Presidencia de la República, pues que sea más clara, que prenda el ventilador y que le cuente a Colombia qué es lo que sabe; porque yo estoy completamente seguro de que Laura Sarabia sí que tiene información, tanto de la campaña de Petro, como del Gobierno Petro”.

A su vez, recordó que Sarabia ya había dejado el Gobierno tras el escándalo de la niñera Marelbys Meza, cuando ejercía como jefe de gabinete. Según el congresista, su retorno al Ejecutivo no debió haberse producido, dado el historial de controversias.

Juan Fernando Espinal sostuvo que la exministra debería ser más explícita sobre los motivos de su salida - crédito X

“Ella realmente ha liderado un sin número de escándalos, cuando inicia con el tema de la niñera; cuando Armando Benedetti, en medio de esa explosiva entrevista hablando de los 15 mil millones de pesos, también la menciona. Luego, Laura Sarabia ha sido señalada por diferentes ministros que salieron del Gobierno de que ella era la que mandaba, la que manejaba la agenda del Gobierno, la que tomaba las decisiones, que era una mujer que no respetaba a la vicepresidenta Francia Márquez, que además era una mujer con la que no se podía dialogar”.

Por su parte, Salcedo, del Partido de la U, señaló que la “guerra fría” dentro del Gobierno Petro fue desde el inicio de la administración y que la renuncia de Sarabia era previsible. El representante subrayó que la exministra enfrentó constantes desautorizaciones por parte del presidente Gustavo Petro durante su gestión en la Cancillería, lo que, sumado a la disputa con el ministro del Interior, Armando Benedetti, precipitó su salida.

Mientras se esclarecen los motivos que impulsaron a Sarabia a dejar el cargo como canciller, la exministra continúa en contacto con el Departamento de Estado para revisar y dialogar sobre las circunstancias que llevaron a esta crisis diplomática.

“La canciller está en comunicaciones con EE.UU mientras esté en el cargo y designan nuevo canciller estará frente al tema”, dijo una fuente de la Cancillería consultada por Infobae Colombia.