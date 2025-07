Embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, pidió “mesura” por agresiones verbales: “No aportan”

Daniel García-Peña pidió bajar el tono en las afirmaciones públicas que hacen políticos de Estados Unidos y Colombia - crédito Christian Castillo M./Europa Press

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, instó a los políticos de ambos países a mantener la calma y moderar sus comentarios en relación con las relaciones diplomáticas entre las naciones. Pues, la tensión se agudizó luego de que el secretario de Estado del país norteamericano llamara a consultas al encargado de Negocios interino de Bogotá, John T. McNamara.

El presidente Gustavo Petro respondió de la misma manera, llamando a consultas al embajador García-Peña, en aras de que suministre información sobre el desarrollo de su agenda bilateral.

En medio de la toma de estas decisiones, los políticos colombianos y estadounidenses se pronunciaron. Entre ellos está el representante republicano Carlos Antonio Giménez, que tildó al jefe de Estado de ser un “matón narcoterrorista socialista”.

El representante republicano Carlos Antonio Giménez llamó a Gustavo Petro “matón narcoterrorista socialista” - crédito @RepCarlos / X

En consecuencia, el embajador Daniel García-Peña se pronunció, indicando que el llamado a consultas por parte de ambos países es legítimo y hace parte de sus competencias. Además, aclaró que el Gobierno colombiano sigue comprometido con las relaciones bilaterales y con el avance de acciones de cooperación.

“Se hace un llamado a la mesura en las afirmaciones públicas en ambos países. Las opiniones especulativas o inflamatorias no aportan al fortalecimiento de la conversación bilateral, ni al cuidado de una relación basada en el respeto mutuo, la cooperación y el entendimiento compartido”, precisó.

Asimismo, aseguró que Colombia promoverá el diálogo respetuoso y constructivo entre las naciones, con el fin de continuar respondiendo a los intereses que tienen en común y protegiendo los principios establecidos en el derecho internacional.

La Embajada de Colombia en Estados Unidos reafirmó el compromiso de Colombia en la relación bilateral con el país norteamericano - crédito @ColombiaEmbUSA/X

Dapre rechazó insultos y señalamientos contra el presidente Petro

Por medio de un comunicado oficial a la opinión pública, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) rechazó de manera categórica las declaraciones del congresista estadounidense Carlos A. Giménez, que calificó al presidente Gustavo Petro con términos considerados ofensivos y difamatorios.

“Llamar “matón narcoterrorista socialista” al jefe de Estado elegido democráticamente por el pueblo colombiano no es solo una afrenta personal: es un insulto directo a la dignidad de nuestra Nación, a la voluntad soberana de millones de ciudadanas y ciudadanos libres que, con su voto, eligieron un rumbo político legítimo y constitucional”, se lee en la comunicación de la entidad.

Indicó, además, que la democracia colombiana, forjada a través de sacrificios y elecciones libres, no admite deslegitimaciones basadas en acusaciones falsas o agresivas. Además, afirmó que Colombia es un país soberano que no tolerará amenazas ni calumnias provenientes de funcionarios extranjeros, que se escudarían en sus cargos para agredir verbalmente al mandatario y a las instituciones.

Los señalamientos contra el presidente Gustavo Petro sobre narcotráfico, terrorismo y homicidio no tienen base en la justicia colombiana, que en ningún momento ha hallado culpable al mandatario de esos crímenes - crédito @RadNalCo/X

De igual manera, hizo énfasis en la importancia del respeto y la responsabilidad en la relación bilateral con Estados Unidos, por lo cual exhortó al Congreso de ese país a evitar divulgar mensajes de odio y desinformación, para así mantener el diálogo y la cooperación mutua. Finalmente, aclaró que el Gobierno nacional está comprometido con la democracia, la justicia social y la paz.

“Seguiremos defendiendo, con la frente en alto, la soberanía de Colombia y el derecho inalienable de su pueblo a elegir su destino sin injerencias ni amenazas. A los colombianos y colombianas les decimos: el Gobierno de la República defenderá siempre el honor de la patria, la dignidad de nuestras instituciones y la voz de millones que creen en una Colombia libre, justa y respetada en el concierto de las naciones”, concluyó.

El Dapre rechazó los insultos y agresiones verbales del congresista Carlos Giménez contra el presidente Petro - crédito @DapreCol/X

El primer mandatario también se pronunció al respecto durante la ceremonia de posesión del nuevo magistrado de la Corte Constitucional Héctor Carvajal, llevada a cabo el 3 de julio de 2025. En sus declaraciones afirmó no estar afectado por las aseveraciones del representante a la Cámara de Estados Unidos, toda vez que no ha cometido ninguno de los delitos que le endilgó.

“Yo no me arrodillo ni me dejo presionar. Ni me asusta un congresista diciéndome narco o terrorista, ni una cosa ni la otra he sido, pero sí sé lo que está pasando”, indicó.