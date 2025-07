Colombiano dio a conocer la expresión con la que los japoneses dicen “paila”

El localismo tendría su homólogo en idioma japonés - crédito @charryalejo / TikTok

Tras haberse mudado hace unos meses a Japón y de mezclarse con los locales, el creador de contenido colombiano Diego Charry compartió con sus seguidores el término en japonés con el que bien podrían decir “paila”.

“En japonés hay una palabra para decir ‘paila’, ‘ya qué hijueput@#$%’ o ‘lo que fue fue’ y es: shoganai”, precisó, en un video que no tardó en alcanzar las cincuenta mil reproducciones.

La expresión es utilizada con frecuencia entre los locales - crédito @Charryalejo / TikTok

Según Charry, los japoneses la utilizan, al igual que los colombianos, para referirse a situaciones desfavorables o que buscaban evitar.

“¿Qué le tocó ir a trabajar por allá, en la put@#$% mierd@$#%?... shoganai. Que no pudo hacer tal cosa... shoganai. Que lo pusieron a hacer tal cosa que no le gusta hacer... shoganai. Que no pudo enviar tal documento... shoganai, paila, shoganai”.

¿Qué necesitan los colombianos para visitar Japón en el 2025?

La gestión de citas en línea para la obtención de la visa de corta estadía a Japón se convirtió en un paso obligatorio para los ciudadanos colombianos desde partir del 1 de mayo de 2025.

De acuerdo con la Embajada de Japón en Colombia, este trámite reviste especial importancia dado que se trata del visado más solicitado por los colombianos interesados en viajes turísticos, visitas a familiares, participación en eventos culturales o deportivos, o actividades de negocios sin remuneración económica.

Según la información publicada por la Embajada de Japón en Colombia, la obligación de tramitar la visa de corta estadía se remonta a abril de 2024, cuando quedó suspendido el acuerdo de exención de visado que había estado en vigor desde 2022. A pesar de la reintroducción de este requisito, el flujo de interesados en viajar a Japón se ha mantenido, aunque han surgido múltiples interrogantes acerca del proceso actualizado, el cual exige una mayor planificación y la preparación de documentación específica.

El trámite fue modificado desde mayo del 2025 - crédito VisualesIA

El procedimiento de solicitud establece que el interesado debe completar una cita en línea a través de la página web oficial de la embajada. Este requisito aplica únicamente para visas de corta duración—máximo 90 días—y tiene como finalidad garantizar la atención ordenada y evitar aglomeraciones. Las solicitudes pueden hacerse desde tres meses antes del viaje y hasta diez días hábiles antes de la fecha de salida desde Colombia, un margen temporal que exige prever posibles demoras o falta de disponibilidad para agendar. Según consignó la Embajada japonesa, no cosneguir la cita podría resultar en la imposibilidad de realizar el viaje en las fechas previstas.

El trámite de visa de corta estadía para ciudadanos colombianos es gratuito y no requiere de intermediarios, como precisó la Embajada de Japón. La documentación necesaria incluye un pasaporte vigente con al menos dos páginas libres, un formulario de solicitud debidamente diligenciado, una fotografía reciente de 4,5 cm por 4,5 cm con fondo blanco, itinerario detallado del viaje, reservas de vuelos y alojamiento, así como soportes financieros que pueden ser extractos bancarios o certificados laborales. En caso de ospedaje en casa de un residente japonés, se solicita además una carta de invitación.

El proceso no exige la compra anticipada de tiquetes aéreos, pero la autoridad consular podría requerir evidencia de boletos de regreso. Toda la documentación debe entregarse personalmente o mediante un representante autorizado en la Embajada del Japón en Bogotá, ubicada en la Carrera 7 No. 71-21, Torre B, Piso 11, dentro del horario de atención de lunes a viernes, de 09:00 am a 11:30 am, y de 1:30 pm a 2:30 pm. El tiempo de respuesta promedio oscila entre 5 y 10 días hábiles, aunque algunos casos podrían requerir una revisión adicional por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, prolongando el trámite. La notificación de los resultados se realiza por correo electrónico, y el retiro del pasaporte puede realizarlo un tercero autorizado, previa presentación de una carta aval.

El trámite fue modificado desde mayo del 2025 - crédito Pexels

Respecto a los permisos de estadía superior a 90 días, o con propósitos académicos y laborales, la Embajada recordó que existen tipos de visa especial que requieren preparar la solicitud entre tres y seis meses antes del viaje debido a la complejidad de los requisitos y los tiempos de análisis superiores. Las personas que ya cuentan con un Certificado de Elegibilidad (COE) pueden gestionar su visa de larga estadía acudiendo directamente a la sede consular, sin necesidad de cita previa, pero siguiendo los horarios estipulados.

Para consultas adicionales, la Embajada del Japón en Colombia dispone de la dirección de correo electrónico visa@ba.mofa.go.jp y mantiene en su sitio web todos los formularios oficiales, actualizaciones sobre procesos y documentos requeridos. Según agregó la embajada, seguir estos lineamientos y presentar información clara y verificable contribuirá de manera determinante a la aprobación expedita de la solicitud de visa para viajar a Japón.