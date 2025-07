María Fernanda Cabal criticó a Petro y a Carlos Carrillo por viaje a China que costó millones de pesos: “¿Qué trajeron?”

“Escribo casi a diario”: Day Vásquez expuso que no tiene protección tras revelar que posee información que no puede sacar a la luz Además de ser testigo en el caso de Nicolás Petro, la barranquillera ha lanzado duras advertencias como con la Ungrd; aunque piden que hable y cuente todo, asegura no tener esquema de seguridad ni apoyo