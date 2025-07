Integrantes de las Polfa confirmaron que recibían coimas para permitir el paso de mercancía de contrabando

Miembros de la Polfa confesaron haber recibido sobornos - crédito Polfa

Integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera de Cartagena, Departamento de Bolívar, rindieron declaración ante la Fiscalía General de la Nación por caso de coimas por parte de comerciantes para permitir el paso de mercancía de contrabando en diferentes puertos del país.

En dichas diligencias se confirmaron las acusaciones que se habían hecho con anterioridad sobre el aumento de sus ganancias al omitir labores. Incluso, uno de ellos detalló la suma que recibían mensualmente entre el periodo del 2020 y 2024, negando la suma de $3 millones a la que se hacía referencia desde un inicio.

En una de las declaraciones así se especificó: “Bueno, a mí nunca me entregaron $3 millones los 15 (fecha de cada mes). A mí los 5 me entregaron $500.000 y los 15, $1.000.000, nunca me entregaron $3.000.000”, fueron las declaraciones del uniformado a las que tuvo acceso Noticias 1.

Además, se conoció por declaraciones de otro integrante de la institución que no solo eran sumas de dinero las que los contrabandistas usaban para pagar los favores, también se recibían retribuciones con otro tipo de “regalos”: “A uno le dejaban, como decirle, un sobre, y ahí, muchas veces detalles, perfumes en varias ocasiones, dinero y eso”.

Uno de los acuerdos a los que habían llegado estos hombres era que todos debían recibir dádivas por este tipo de omisiones o, de lo contrario, podían ser retirados de su cargo o trasladados a otra ubicación.

“Por temor y por todo uno no se pone a preguntar de dónde viene eso, eso para que de pronto todos estén bajo las órdenes, que se cumplan las órdenes que se dan”, quedó registrado en las grabaciones que divulgó el medio de comunicación, habrían sido recopiladas en marzo del 2024.

Los patrulleros revelaron detalles de un caso en específico en el que la orden era acompañar a un camión cargado de mercancía de contrabando hasta su destino para que pudiera pasar los controles sin ningún problema. “Que había que acompañarlos hasta límites de Bolívar con Atlántico, y ahí, los iban a recibir un escolta de la Polfa de Barranquilla”.

Tal es la magnitud a la que han llegado los casos de corrupción al interior de la Policía Fiscal y Aduanera de Cartagena, que uno de los hombres que se presentó ante el ente investigativo afirmó que la única solución para erradicar de raíz este tipo de delito en una de las dependencias más importantes del país es cerrarla: “Yo diría que una de las mejores formas del Estado, del país, acabar con todo eso que se presenta, yo diría que es acabar con la Polfa, la Polfa prácticamente es un detrimento para el Estado”.

Excapitán de la Policía Aduanera habló por primera vez del escandalo por contrabando

Henry Lugo Lugo, excapitán de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), denunció ante Semana una estructura de corrupción en los principales puertos de Colombia, que involucra a la Polfa y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Según su testimonio, las operaciones estaban orientadas a evitar la fiscalización de actividades irregulares y facilitar el contrabando. Lugo explicó que la Dian controlaba las zonas primarias de los puertos y la Polfa las secundarias, donde se pagaban sobornos por contenedores y guías de mercancía. Los pagos se recibían a cambio de permitir el paso de mercancía ilegal y los comerciantes de San Andresito en Bogotá financiaban parte de estas prácticas mediante cuotas para evitar sanciones.

En Buenaventura, los sobornos por contenedor variaban entre $50 y $200 millones de pesos, repartidos entre la Polfa y la Dian. Además, se filtraba información sobre operativos para que los contrabandistas evitaran incautaciones y colaboraran en el cumplimiento aparente de metas. Lugo aseguró haber presentado denuncias ante la Fiscalía General y mencionó el caso de Diego Marín Buitrago, donde implicó al embajador Roy Barreras, quien negó cualquier relación y anunció acciones legales para defenderse (Semana).