“Escribo casi a diario”: Day Vásquez expuso que no tiene protección tras revelar que posee información que no puede sacar a la luz

Durante junio de 2025, Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, denunció públicamente su preocupación por la ausencia de medidas de protección a su favor. A través de sus redes sociales detalló que hizo reiterados llamados para que se restablezca su esquema de seguridad, el cual le fue retirado sin explicación formal y desde entonces no tiene respuesta por parte de las autoridades competentes.

Desde que se hizo público el caso en el que estuvo involucrada junto al hijo mayor del presidente, Day Vásquez ha utilizado con frecuencia sus redes sociales para difundir mensajes que funcionan como advertencias sobre situaciones relacionadas con el Gobierno.

A partir de entonces, se convirtió una figura que lanza ‘alertas’ de forma anticipada, es por eso que ella anunció que, aunque muchas personas le insisten en que revele toda la información que posee, su prioridad sigue siendo su seguridad personal.

En 2023, Day Vásquez fue protagonista de un escándalo de trascendencia política cuando denunció el presunto ingreso irregular de recursos a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Luego, se convirtió en testigo en el proceso judicial contra Nicolás Petro, entonces diputado del Atlántico, que fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Desde entonces, su testimonio es considerado crucial en varias investigaciones, lo que la posiciona en una situación de alto riesgo.

Tras publicar varias alertas relacionadas con casos de presunta corrupción —uno ya expuesto públicamente y otro sobre el que recientemente lanzó una advertencia—, Day Vásquez decidió pronunciarse nuevamente para recalcar que, aunque tiene información relevante, no puede pasar por alto su seguridad.

El 1 de julio, Vásquez escribió en su cuenta en la red social X: “Hay muchas personas por esta red social que me dicen que hable, que cuente todo lo que sé… Pero no se detienen un momento a pensar en mi seguridad. Llevo un mes suplicando para que me devuelvan la seguridad, un mes escribiendo casi que a diario”.

Este mensaje fue interpretado como un reclamo directo al Estado, en medio de una situación jurídica donde su figura es relevante por su papel como testigo clave en el caso previamente mencionado.

Es imperativo recordar que Day Vásquez no cuenta con esquema de seguridad actualmente porque la Unidad Nacional de Protección (UNP) determinó que el nivel de riesgo extraordinario que se le había asignado inicialmente ha disminuido. Esta decisión se tomó después de una reevaluación de su situación de seguridad, considerando que ya no existen las mismas amenazas o circunstancias que justificaban la protección.

Las advertencias con las que Day Vásquez ha puesto a temblar a más de uno

Entre sus publicaciones más destacadas de 2025, Day Vásquez dio a entender que posee información sensible relacionada con el actual Gobierno. Su advertencia estuvo dirigida hacia una institución importante dentro del aparato estatal: la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), entidad responsable de brindar apoyo financiero y acompañamiento técnico a proyectos de infraestructura en distintas regiones del país, tanto a nivel municipal como departamental.

Aunque no reveló detalles específicos, la frase publicada el 24 de junio, “Ojo con Findeter 👁️👁️ Todo se sabe! (sic)”, provocó una ola de reacciones. Algunos interpretaron el mensaje como un nuevo indicio de posibles revelaciones, debido a sus antecedentes.

Cabe recordar que no es la primera vez que Vásquez utiliza esta red para emitir mensajes en clave, sin contexto aparente, que más adelante se relacionan con hechos de interés público.

El 7 de diciembre de 2023, por ejemplo, publicó “OJO con la UNGRD Todo se sabe!! Feliz día de velitas a todos (sic)”.

Aquella publicación pasó desapercibida en su momento, pero recobró relevancia cuando estalló el escándalo por los 40 carrotanques destinados a llevar agua a La Guajira, debido a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) era la encargada de llevar este proseo. Luego, el 3 de mayo de 2024, por medio de una nota periodística, se reveló parte del entramado de sobornos y contratos amañados dentro de esa entidad.

Y Como si fuera poco, Vásquez dejó otra frase que aumentó el nivel de expectativa entre quienes siguen sus publicaciones el 23 de junio: “Ojo 👁️👁️ con este apellido: PLATA (sic)”.

Aunque no entregó contexto adicional ni precisó a quién o a qué se refería, pero el precedente con la Ungrd y su alerta sobre Findeter, no pasó desapercibida.

