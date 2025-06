Excanciller Leyva habría buscado ‘bendición’ de Trump para sacar a Petro de la Presidencia: “Contaba con evidencias”

El exministro habría asegurado tener pruebas contundentes para acabar con el mandato de Gustavo Petro - crédito Colprensa/Presidencia/Cancillería/Jesús Aviles/Infobae

El exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva sigue en su pelea con el presidente Gustavo Petro, pero, esta vez, habría intentado buscar apoyo de fuerzas políticas estadounidenses para, presuntamente, acabar antes de tiempo con el mandato del que otrora fue su jefe.

Así fue dado a conocer en la mañana del domingo 29 de junio por El País América, según fuentes confidenciales que trabajan para la Casa Blanca y el presidente Donald Trump.

Según se conoció, hace unos dos meses se celebró una reunión en Estados Unidos en la que participó Leyva y algunos asesores cercanos al presidente norteamericano con el objetivo de solicitar apoyo para un plan orientado a la destitución de Petro.

De acuerdo con el medio internacional, los detalles de este acercamiento surgieron a partir de audios y fuentes afines a congresistas republicanos, las cuales indican que Leyva buscó influir en Marco Rubio, secretario de Estado, aspirando a promover una “presión internacional” que facilitara la salida del poder de Petro.

El exministro ha mantenido una dura posición contra el presidente Gustavo Petro - crédito EFE/Presidencia/Luisa González/REUTERS

Una de las personas que compartió encuentros con Leyva en abril relató que el excanciller afirmó poseer los mecanismos necesarios para ejecutar el plan y aseguró que, tras la salida de Petro, la vicepresidenta Francia Márquez lo sustituiría.

“Nos dijo que tenía todas las herramientas para ejecutar un plan y sacarlo. Su lugar lo ocuparía Francia Márquez [la vicepresidenta]. Contaba con evidencias de que Petro no podía seguir ejerciendo el cargo y que en caso de que esto saliese adelante, el presidente no tendría capacidad de respuesta. La ayuda de los americanos era muy importante”, señaló una de las fuentes consultadas por El País América.

Leyva, anteriormente figura de confianza dentro del círculo de Petro especialmente al inicio de la legislatura, describió en esas conversaciones al presidente como alguien “errático” y con “serios problemas de drogadicción”, al tiempo que aseguraba guardar elementos que lo inhabilitarían para ejercer la presidencia.

Asimismo, manifestó la necesidad de un acuerdo donde participaran “actores armados y no armados”. En uno de los audios revisados por la publicación, Leyva expresa: “Hay que sacar ese tipo. Ese tipo presidiendo las elecciones… el orden público se desbordó. Eso no puede suceder, sino con un gran acuerdo nacional, en donde tiene que estar, ELN, los del Clan del Golfo. (…) Yo he hablado con los gremios más importantes (…). Es que aquí han venido los del Clan del Golfo, una vaina muy jodida. Este país va al despeñadero”.

Con esta publicación en X, el excanciller Álvaro Leyva reveló el contenido de la carta enviada al presidente Gustavo Petro, en el que habla de su presunta adicción a las drogas - crédito @AlvaroLeyva/X

El excanciller y su hijo, Jorge Leyva, mantienen conexiones con integrantes del Partido Republicano en Estados Unidos. Así, solicitaron a contactos la gestión de una reunión con el congresista Mario Díaz-Balart, representante por Florida, como Leyva mismo señaló en una de las grabaciones.

“Estuve en Estados Unidos y con un tipo de primera fila: Mario Díaz-Balart. Los Díaz-Balart son los que están detrás del secretario de Estado”, aseguró el exministro en los audios obtenidos por el medio internacional. Además, pretendían entablar contacto con Carlos Antonio Giménez, otro congresista reconocido en Miami.

Al mismo tiempo, Leyva publicaba cartas en redes sociales donde acusaba públicamente a Petro de consumir drogas e incluía relatos de supuestos episodios en los que el mandatario se ausentaba sin explicación o actuaba con extrañeza ante líderes extranjeros.

En estas cartas, Leyva también insinuaba que Laura Sarabia, principal asesora de Petro, facilitaba la adquisición de sustancias y colaboraba en ocultar los hechos. Sin embargo, ambos políticos han negado estas acusaciones y las han calificado de difamatorias.

Laura Sarabia, canciller de Colombia, defendió a Gustavo Petro - crédito @laurisarabia/X

Leyva consideraba que este tipo de denuncias públicas podrían desencadenar el proceso para expulsar al presidente. En otro fragmento de audio, Leyva afirma: “Yo no me puedo quedar donde estoy. Aquí vamos a mitad del camino, de un camino que son 20 días más. Esto no se queda de este tamaño”.

En otra grabación, Leyva reitera la necesidad de la salida de Petro bajo un acuerdo nacional y ve en Vicky Dávila, ahora aspirante presidencial para las elecciones de 2026, a una posible intermediaria.

Según se escucha, Leyva afirma: “No va a ser presidente”, en referencia a Dávila, pero considera relevante su papel de diálogo. Sugería también considerar para el plan a Miguel Uribe, precandidato del partido Centro Democrático que fue víctima de un atentado el 7 de junio y que, actualmente, se mantiene es grave estado de salud. “Hay que meter malos y buenos, pero con representación”.

Según información conocida por El País, las grabaciones habrían pasado por manos del servicio secreto colombiano y llegaron posteriormente al despacho presidencial.

La reacción de Gustavo Petro habría sido de fuerte molestia y, en un discurso, acusó públicamente a Leyva de intentar un golpe de Estado en su contra, aunque sin ahondar en detalles. Este hecho llevó a Leyva a trasladarse a Madrid por motivos de seguridad.

Leyva manifestó en las conversaciones su preferencia porque Francia Márquez asumiera la presidencia y aseguró haber influido en una intervención pública de la vicepresidenta en un Consejo de Ministros retransmitido en directo.

En esa ocasión, Márquez se enfrentó verbalmente a Petro, un episodio que dio la vuelta al mundo. En mensajes entre ambos, Leyva reconocía su apoyo hacia la vicepresidenta, y en los audios da a entender que Márquez estaría alineada con la estrategia para remover a Petro: “Está jugada”.