Ariel Osorio reveló por qué Alejandra Serje se fue a ‘Lo Sé Todo’ sin despedirse de él: “Aquí no amarramos a nadie”

A principios de junio se dio a conocer que el Canal 1 estaría afrontando una serie de cambios en su parrilla de programación, producto de los malos resultados en rating que dejó su alianza con el Grupo Prisa como principal programador. Entre estos se incluye el regreso de uno de sus formatos más populares de los últimos años: el programa Lo sé todo.

El pasado 20 de junio se hizo oficial la noticia, por boca de la presentadora Alejandra Serje, que protagonizó una promoción con la que confirmó el retorno del formato de lunes a viernes, de 2:00 a 4:00 p. m., a partir del próximo martes 1 de julio, con la bogotana como su cara visible.

Aunque el regreso del formato de farándula y entretenimiento fue bien recibido, el anuncio no estuvo exento de polémica, especialmente luego de que este regreso no contara con su presentador habitual, Ariel Osorio, actualmente en La Corona TV de City TV.

A esto se suman las revelaciones del “Gordo”, que dio a conocer que la decisión de su compañera en ambos programas durante años fue una estrategia de Canal 1 para atraer figuras clave del espacio.

En declaraciones para el programa Bravissimo de City TV, Osorio relató los pormenores que rodearon la salida de Serje, así como del ambiente que se vivió en el equipo tras la noticia.

“Lo que pasa es que aquí no amarramos a nadie (...). Me imagino que habrá de por medio una oferta económica, quizás mejor que la que teníamos nosotros”, apuntó el presentador en un primer momento, remarcando que todo obedece a una planificación para asegurarse los mejores talentos posibles para el regreso de Lo Sé Todo.

“Estrategia, porque estaba la imagen femenina las tardes. Entonces se va la imagen femenina de las tardes para la competencia. Yo no voy a dejar un proyecto que yo llevo ocho meses diario dándole”, señaló, explicando el motivo por el que no forma parte de esta reencarnación del formato de farándula.

Osorio no dudó en dejar claro cuál era su valor en Lo Sé Todo y ahora en el programa de City TV. “La verdad es que creo que el nivel estaba demasiado alto, pero los televidentes... creo que se va a saber por su propio peso, con todo respeto, porque yo no solamente soy un presentador, yo soy el que hago la redacción, consigo la información, tengo las relaciones, soy el postre de La Corona TV”, afirmó.

Así se produjo la salida de Alejandra Serje

Oosrio contó que le intentaron realizar una despedida a Alejandra Serje, sin saber que el motivo de su salida era para sumarse a 'Lo Sé Todo' - crédito @alejandraserjea/Instagram

Según contó el “Gordo”, todo inició cuando su compañera le solicitó tomarse un tiempo fuera de La Corona TV. Aunque admitió que en su momento le pareció extraño, no tuvo problema en darle su espacio.

Todavía sin saber las causas de su salida, el “Gordo” contó junto al equipo del programa le organizaron una despedida, con la intención de cerrar el ciclo de manera positiva. “Le dijimos ‘No, ¿cómo te vas a ir así tan sencillo? No, mi amor, vamos a traer lechona, papayera, venga, y nos despedimos con los muchachos’”, relató.

No obstante, el presentador percibió que Serje no tenía interés en asistir al evento, y desconocía el motivo. “Sentía que no quería realmente ir a la despedida, y luego la confronté, y me dijo que no. Cuando era evidente, me dijo que sí, que se iba para Lo sé todo, y una cosa llevó a la otra”, confesó el presentador.

El movimiento de Serje no fue un hecho aislado. Según Osorio, la estrategia desde Canal 1 consistía no solo en atraer a la presentadora, también a otros periodistas que forman parte de su equipo. “No solamente se llevaron a Alejandra, también se quieren llevar a los periodistas que trabajan conmigo”, afirmó el conductor, que, medio en broma y medio en serio, dejó entrever que a partir de ahora ambos espacios se medirán por el rating. “La pelea es peleando”, remarcó entre risas.