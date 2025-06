Caterin Escobar respondió a los rumores de un romance con Mario Alberto Yepes en ‘Masterchef Celebrity Colombia’

Desde inicios de 2025, cuando iniciaron las grabaciones de 'MasterChef Celebrity', circularon rumores de que Caterin Escobar Mario Alberto Yepes estarían involcurados sentimentalmente - crédito cortesía Canal RCN

La edición 2025 de Masterchef Celebrity Colombia continúa su curso, con Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes como dos de los participantes más observados por el público, que no solo sigue de cerca cada episodio para descubrir las habilidades culinarias de las celebridades, sino también las dinámicas personales que surgen en la competencia.

En el caso de la actriz y el exfutbolista de la selección Colombia, comenzaron a circular rumores sobre un posible romance entre ambos desde antes del inicio de la emisión, alimentados por imágenes y comentarios en redes sociales de ambos durante una fiesta que sugerían una cercanía más allá de la amistad.

Ambos llegaron a MasterChef Celebrity luego de terminar relaciones de varios años, por lo que se especulaba con que se dieran una nueva oportunidad en el amor durante la competencia.

Esto se vio alimentado por el historial de relaciones que nacen o se fortalecen en el entorno del formato producido por el Canal RCN.

Y es que, en temporadas anteriores, el público ha sido testigo de vínculos que trascendieron la pantalla, como Luisa Fernanda W y Legarda, Diego Sáenz y Laura Barjum, o Dominica Duque y Alejandro Estrada en la edición de 2024.

En las imágenes que se difundieron en marzo pasado, la química entre Escobar y Yepes no pasó desapercibida, motivo por el que las redes sociales comenzaron a especular con la posibilidad y aguardaban por el estreno de MasterChef Celebrity para confirmar esa posibilidad, como ya sucedió en el pasado con los casos mencionados.

Finalmente, la actriz abordó la cuestión durante su paso por el matutino Buen día, Colombia, en el que se lem preguntó una vez más por dichos rumores. Ante esto, y apelando a su sentido del humor, la vallecaucana respondió:

“Somos amigos con todos. Es que acá se crean lazos afectivos con todo el combo. Todos nos volvemos cercanos. No se cocina nada de esas cosas, acá solo cocinamos y fritamos proteínas y papas”, afirmó la actriz.

Con estas palabras, Caterin descartó que hubiese algún romance con el emblemático capitán de la selección Colombia, poniendo fin a una de las especulaciones más fuertes de la farándula nacional en lo corrido del año.

Caterin Escobar contó detalles de su experiencia en ‘MasterChef Celebrity Colombia’

En diálogo con Infobae Colombia, la actriz recalcó que no era muy seguidora de los formatos de telerrealidad, pero que este, en particular, era de su agrado. Además, reveló que fue por iniciativa de sus dos hijos que decidió aceptar la propuesta de RCN para sumarse a la séptima temporada.

“Realmente me hicieron la invitación y fue como ‘Hey, ¿Será?’“, contó Escobar. ”Me parece rico el tema de la cocina, me gusta el formato. MasterChef tiene un formato bonito, chévere, que llega mucho a los hogares porque es familiar. Aparte a mis hijos les gusta, se acaban de ver el último en donde ganó Paola [Rey]. Entonces ellos estaban felices, entretenidos, viéndolo. Les conté que me estaban haciendo esta invitación y fue como ‘de una mami. Sí, por favor, di que sí. Acepta. Acepta’. Entonces dije ‘bueno, ¡vamos!’“.

Sobre su relación con la cocina, la vallecaucana contó que estuvo marcada principalmente por su experiencia como madre a temprana edad y recién llegada a Bogotá. “Fue una cuestión de supervivencia”, expresó.

Por eso, abordar técnicas más complejas en MasterChef Celebrity representó algo totalmente nuevo para Escobar. “Son como 10 niveles más arriba. Todo es una gastronomía totalmente diferente, más amplia, donde todo ya es de verdad alta cocina”, afirmó.