Margarita Rosa de Francisco respondió a quienes la atacan en redes por no ser madre: “Los fracasos tienen una dignidad que no alcanzan las victorias”

Margarita Rosa de Francisco ha construido una figura pública reconocida por su pensamiento crítico, su independencia política y su presencia constante en debates sociales y culturales - crédito Instagram

Margarita Rosa de Francisco, reconocida figura del arte, la literatura y la opinión pública en Colombia, se convirtió nuevamente en el centro de una discusión en redes sociales.

Esta vez, por responder con vehemencia a comentarios relacionados con su vida personal y su postura política.

Todo comenzó cuando una usuaria de X publicó un mensaje en el que atacó directamente a la actriz: “Yo creo que a Margarita Rosa de Francisco le faltó tener un hijo. No le pasa a todas, pero hay mujeres que necesitan ser madres para adquirir algo de responsabilidad y criterio. Tragarse los sapos de Benedetti y Saade con la excusa de defender un proyecto político y no un hombre, es tan insensible como ella. Resentida y fracasada en su vida esa pobre diabla”.

La actriz respondió reivindicando la dignidad de sus fracasos y cuestionó la relación entre maternidad y criterio político - crédito @Margaritarosadf/X

La respuesta de Margarita Rosa no tardó y fue tan firme como reflexiva: “(Me pregunto cuál es la relación entre tener hijos y defender un proyecto político). Los fracasos tienen una dignidad que no alcanzan las victorias, como lo dijo algunas vez tu amigo Jorge Luis Borges. Me siento orgullosa de los míos. Felicitaciones por tus éxitos”.

El intercambio no terminó ahí. La misma usuaria intensificó el ataque con otro mensaje: “Apoyar semejante monstruosidad de proyecto político demuestra que hay algo muy mal en tu interior, Margarita. O eres una persona absolutamente perversa, o te están pagando, o simplemente no eres muy inteligente. Un hijo o hija tal vez te habría ayudado con las dos primeras y te habría hecho mejor persona. Pero si es la tercera, pensándolo bien, es mejor que nunca hayas tenido”.

Margarita Rosa fue atacada por una usuaria en X, quien la calificó de fracasada por no ser madre - crédito @Carolinatoro/X

Críticas a las “bodegas” digitales

En paralelo a esta discusión, Margarita Rosa también se pronunció frente a quienes la acusan de ser parte de un supuesto aparato de propaganda digital del Gobierno Petro. Desde su residencia en Miami, la caleña negó cualquier vínculo con estas estructuras y respondió de manera directa a los señalamientos sobre su rol en el debate público colombiano.

“Qué ligero es decir esto. ¿Acaso es inconcebible que una mujer pueda pertenecerse a ella misma? Yo no sé quiénes son las bodegas ni replico algo sabiéndolo. Me alarma más el aparato hegemónico de comunicación e información que ha moldeado a su antojo el criterio de la gente por décadas”, escribió en X.

Además, aclaró que su activismo digital se fundamenta únicamente en sus convicciones: “Yo replico lo que me parece a mí y nadie me manda. Es tan arbitrario lo que dicen que por eso cada vez nos queda más difícil creerle a periódicos como el que diriges. Así, con esa mala leche y de la nada, concluyen cosas más graves”.

La actriz rechazó los señalamientos que la vinculan con la estrategia comunicativa del gobierno y aseguró que replica lo que considera válido según su criterio - crédito @Margaritarosadf/X

En un tono aún más crítico hacia ciertos sectores del periodismo, Margarita Rosa lanzó un mensaje directo a la directora del diario El Colombiano: “Yo soy una persona conocida pero no soy periodista ni empleada de nadie. El periodismo irresponsable que se saca de la manga cualquier cosa, así como has hecho tú, es absolutamente despreciable”.

En medio de esta controversia, la también escritora aprovechó para reiterar su respaldo al proyecto político de cambio social liderado por el presidente Gustavo Petro, aunque dejó en claro que no avala todas sus acciones ni decisiones.

“Señores, señoras, gentes y gentas de X: no defiendo muchas actitudes del presidente; no defiendo algunos de sus nefastos nombramientos; no defiendo a su hijo; no defiendo que llegue tarde. Lo que sí reitero es que seguiré apoyando TODO lo que tenga que ver con reformar socialmente este país. Ni por todos los errores del presidente se me ocurre que en cualquiera de las opciones de una oposición tan mediocre hay un plan para acabar con la terrible desigualdad que nos tiene sin paz”, señaló.

La artista subrayó que su apoyo se basa en la necesidad de cambios estructurales en Colombia y no en la figura de un gobernante específico - crédito @margaritarosadefrancisco/Colprensa

Margarita Rosa de Francisco subrayó que su respaldo está ligado a una visión de país, no a un mandatario ni a su equipo: “En un próximo gobierno progresista, ojalá no cometamos los errores de este; anhelo que continúen intentándose los cambios de fondo. Ha habido ya uno muy, muy importante y este presidente, les guste o no, tiene todo que ver: la gente (el famoso pueblo) está mejor informada”.