Tiktoker japonesa se llevó tremenda sorpresa al entrar a un baño en Bogotá: “¿Qué es esto?"

Una joven japonesa, conocida en redes sociales como ‘@kotocolombiaoffical’, vivió un inesperado choque cultural al llegar a Bogotá y descubrir las diferencias entre los baños públicos de Colombia y los de su país natal. Su experiencia, documentada en un video de TikTok que rápidamente se viralizó, generó un intenso debate sobre las costumbres y la infraestructura de los servicios sanitarios en Latinoamérica.

La llegada de Koto a Colombia estuvo marcada por la curiosidad y la emoción de explorar una cultura completamente nueva. Sin embargo, antes de iniciar su recorrido turístico, la necesidad de utilizar el baño en el aeropuerto de Bogotá la enfrentó a una realidad que no esperaba.

Al ingresar al sanitario, se encontró con elementos desconocidos y la ausencia de otros que consideraba esenciales. “¿Qué es esto? ¿Por qué no hay asientos? ¿Y esa caja al lado del baño, qué función tiene? ¿Acaso debo poner el papel higiénico ahí? No entiendo, ¿qué está pasando aquí?”, expresó en su video, que ya suma más de 6.700 likes.

El primer impacto para Koto fue la falta de asiento en el inodoro y la ausencia de papel higiénico, algo que en Japón resulta impensable. Además, la presencia de una caneca de basura junto al inodoro la desconcertó aún más.

En su país, los baños suelen estar equipados con tecnología avanzada y una limpieza impecable, mientras que en Colombia, según relató, “el papel higiénico tienes que comprarlo o traerlo tú mismo y en muchos baños no hay asiento, pero la gente ya está acostumbrada. Además, el papel higiénico no se tira al inodoro, sino que se pone en la canasta de basura”.

La reacción de la joven japonesa no tardó en generar respuestas entre sus seguidores, que le explicaron que esta situación es común en muchos países de Latinoamérica. Comentarios como “Lamentablemente, en Latinoamérica la mayoría de los baños públicos son así” y “La tecnología es menos avanzada aquí en Latinoamérica” reflejaron la resignación y el humor con el que los usuarios locales afrontan estas diferencias.

Otros la invitaron a conocer baños de lugares emblemáticos de la ciudad, asegurando que “no has vivido la experiencia completa en Colombia si no has entrado al baño de un asadero”.

El video de Koto no solo expuso las diferencias materiales entre los baños de Japón y Colombia, también evidenció la importancia de los hábitos culturales en la vida cotidiana. En Japón, los baños públicos y privados suelen contar con inodoros de alta tecnología, conocidos como washlets, que incluyen funciones como asientos calefactados, chorros de agua templada para la limpieza, secado con aire, luces LED nocturnas y sistemas de ahorro de energía.

Además, la higiene es una prioridad: los baños públicos en estaciones de tren o centros comerciales suelen estar impecables, con personal dedicado a su mantenimiento y la provisión constante de jabón, papel higiénico y secadores de manos o toallas desechables.

En contraste, la experiencia de Koto en Colombia dejó ver la falta de algunos de estos elementos. La ausencia de papel higiénico en los baños públicos, la necesidad de comprarlo o llevarlo consigo, y la costumbre de depositar el papel usado en una caneca de basura en lugar de tirarlo al inodoro, resultaron desconcertantes para la joven. “Te juro que me sorprendí. En el baño no había asiento ni papel higiénico y al lado había una caja rara”, afirmó en su relato.

A pesar de la sorpresa y la incomodidad inicial, Koto supo tomarse la situación con humor. “Aquí el papel higiénico tienes que comprarlo o traerlo tú mismo. Y en muchos baños no hay asientos, pero la gente ya está acostumbrada. El papel higiénico no se tira al inodoro, sino que se pone en esa caja [caneca]”, explicó la joven en uno de sus videos, adoptando el rol de una extranjera que ya lleva tiempo en el país.