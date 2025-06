Hijo de J Balvin protagonizó una pelea en el colegio y Valentina Ferrer reveló su respuesta tras el incidente: “Cómprate una vida o ponte a trabajar”

Hijo de J Balvin y Valentina Ferrer tuvo pelea en el colegio - crédito @valentinaferrer/IG

La modelo argentina Valentina Ferrer, pareja del reguetonero colombiano J Balvin, compartió recientemente una anécdota personal sobre un episodio que vivió su hijo Río en el jardín infantil.

Con sinceridad y algo de indignación, Ferrer relató la manera en que el pequeño fue víctima de burlas por parte de un compañero y cómo terminó respondiendo ante la situación, generando incluso un reclamo de parte de otra madre del grupo escolar.

“Bueno, les cuento. Ayer Río fue al parque y un nene le decía, que también le dice así en el jardín: ‘Monstruo, monstruo, monstruo’. Río se largó a llorar y dijo que él no era un monstruo. ¿Sí o no?”, empezó diciendo Valentina en un video publicado en sus redes sociales.

La reacción del pequeño no se hizo esperar, pues en vista de que la situación continuaba, a pesar de que le decía que no le dijera así, así, empujó al otro niño, algo que su madre intentó corregir tan pronto conoció los hechos.

“Después, Río usó su fuerza. Lo empujaste y eso no se hace”, le explicó Valentina con firmeza, tratando de inculcarle una alternativa más empática. Sin embargo, el niño tenía otra idea: “Sí se hace, porque es malo”, respondió con convicción, causando sorpresa y ternura entre quienes vieron el video.

Valentina intentó retomar la lección preguntándole qué debía decir la próxima vez, convencida de que ya le había explicado lo suficiente y que estaba clara la manera en la que se debe reaccionar ante ese tipo de situaciones. Sin embargo, Río respondió con franqueza lo que le diría al otro niño cuando lo viera: “No te voy a perdonar”, dejando a su madre visiblemente descolocada.

El conflicto se intensificó cuando la madre del otro niño decidió enviar un mensaje de queja a un grupo de padres de familia, criticando la conducta de Río. Esto no fue bien recibido por Valentina, la cual se mostró molesta ante la reacción de la mujer y aprovechó el video para contestarle de manera contundente.

“La madre mandó un mensaje a un grupo de madres quejándose de Río, y yo digo: ‘Boluda, tienen tres años los pibes, cómprate una vida o ponte a trabajar. Yo creo que estás muy al pedo’. O sea, no da”, señaló con tono crítico.

El relato ha provocado múltiples reacciones en redes, donde muchos seguidores han respaldado a Ferrer por su forma honesta y directa de abordar una situación cotidiana en los colegios con los niños, pero cargada de emociones, mientras otros destacan la importancia de enseñar a los niños a enfrentar el bullying desde temprana edad, con herramientas que vayan más allá de la confrontación física.

De hecho, hubo quienes bromearon con la posibilidad de que el cantante Ryan Castro le ensañara a Río a contestarle a su compañero de clases en una próxima, teniendo en cuenta que en las últimas semanas ha sido motivo de conversación porque supuestamente le enseña malas palabras al hijo de J Balvin.

Además, los seguidores de la modelo argentina y del cantante colombiano aseguraron ser fans de Río y estar a su favor a como de lugar porque consideran que es un buen niño y también porque están en contra del trato que recibió por parte del otro estudiante.

“Hay que preguntarle a Ryan Castro cómo puede responder Río”, “La mamá del otro niño, tipo no sabe cuantas fans tiene Río”, “Creo que J Balvin sí le diría defiéndete”, “No lo vamos a perdonar porque no se metió solo con Río, sino con todas las fans de Río también”, “Bien hecho riri no te dejes de nadie”, dicen algunos de los mensajes.

La historia también resaltó los retos de la maternidad moderna, donde cada acción puede terminar siendo observada y juzgada incluso en entornos tan inocentes como el preescolar.