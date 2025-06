Eva Rey se pronunció tras la controversia que generó su entrevista con Emilio Tapia: “Cuando uno la caga, tiene que reconocer que la cagó”

Eva Rey publicó en su canal de entrevistas en YouTube un adelanto de su charla con Emilio Tapia, condenado por el escándalo de Centros Poblados, hecho que generó un fuerte rechazo en redes sociales - crédito Canal RCN

La periodista Eva Rey se pronunció en redes sociales luego de la polémica que provocó con los adelantos que se publicaron de su charla con Emilio Tapia, empresario condenado por el escándalo de Centros Poblados y que actualmente cumple su pena bajo prisión domiciliaria.

“Ante el aluvión de críticas que he recibido después de la entrevista a Emilio Tapia, he decidido bajar los cortos que había subido a todas las plataformas. He decidido bajarlos y no se va a publicar la entrevista“, anunció

La periodista española anunció que los adelantos de la charla fueron eliminados y la misma no se publicará - crédito @des_coneva/Instagram

La comunicadora se defendió asegurando que la entrevista “la hice con todo el sentido de interés periodístico”, pero a la vez manifestó que comprendía el enfado que desató en plataformas digitales. “He herido sensibilidades y, además, en un momento que está viviendo el país, creo que cuando uno la caga tiene que reconocer que la cagó”, expresó.

Eva recalcó que esta controversia le servirá “para aprender, para trabajar con mayor rigor y para brindar contenido que guste y sea diferente”. Por otra parte, reconoció que Emilio Tapia “no era el personaje, quizás, para entrevistar”.

Para terminar, la periodista hizo referencia al adelanto que más dio de qué hablar, en el que Tapia junto a su esposa, la congresista Saray Robayo del Partido de la U, en el que les preguntaba cómo fue concebir a la hija de ambos mientras Tapia se encontraba en prisión, y en particular por cómo era su intimidad en esas circunstancias.

“Sé que el reel que ha dado más que hablar es el del sexo, pero había preguntas también muy serias y donde lo confronto por todo lo que ha pasado y lo que ha hecho", se defendió. “Pero bueno, como digo, os he escuchado”.

Por último, Eva ratificó que se eliminó de plataformas digitales todo el contenido relacionado con la entrevista y cerró diciendo: “prometo mejorar y seguir haciéndolo mejor”.

¿Cuál fue el <i>reel </i>que generó la controversia?

En el adelanto de la conversación con Tapia y Robayo que generó la polémica, la congresista describió cómo “la nanita fue planeada y concebida allá”, en la cárcel, junto al contratista de Centros Poblados, haciendo referencia a su hija.

Según las declaraciones recogidas ante la pregunta de la española sobre dónde tenían intimidad, Tapia y Robayo, entre risas, afirmaron que “en una cama y en otros lugares dentro del mismo cuarto”.

Según Robayo, la falta de comodidad no se convertía en un impedimento para ellos, sino en un elemento más de la rutina carcelaria: “no en la cama, pero también en el piso”, agregó Tapia a las declaraciones de la congresista.

De acuerdo con la conversación, el espacio íntimo no necesariamente contaba con los típicos barrotes visibles, pero la sensación de vigilancia y poca privacidad persistía en todo momento dentro del centro penitenciario.

Saray Robayo y Emilio Tapia contaron detalles de la intimidad que tenían en la cárcel - crédito @sarayrobayobech/IG

Saray Robayo insistió en que la honestidad ante su hija es una prioridad y que no tiene miedo a que en algún momento la pequeña conozca la verdad de su concepción: “Yo quiero ser siempre muy transparente con mi hija. No hay nada que ocultar”.

El relato añadió detalles sobre las condiciones en las que se desarrollaron sus relaciones personales en la cárcel, confesando entre risas y resignación que “la cama crujía, más o menos. Tocaba no chillar mucho, no así exactamente”.

Cuando el reel se difundió, las reacciones negativas no tardaron en aparecer, por parte de usuarios que la acusaron de hacer un “lavado de cara” a Tapia.

”Despreciable entrevistar a personas que le han hecho tanto daño al país“, ”Le aseguro que nadie estaba preguntando eso“, ”Pa’ la próxima vas y le preguntas a los Nule sobre si les gusta más el gansito o el chocorramo", “¿Por qué le da voz a una de las personas más corruptas de Colombia?“, ”Parcera, lo suyo ni siquiera es cool, light, desenfadado o irreverente", fueron algunas de las duras respuestas que recibió el reel, y que llevaron a Eva Rey a tomar la decisión de borrarlo.