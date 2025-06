Westcol aclaró su relación con Yina Calderón y anunció que la invitará a su ‘Pool Party’: “Que se caigan las redes”

Westcol y Yina Calderón despertaron sospechas de una nueva relación sentimental entre ellos - crédito @stream_fighters/Instagram

Luis Fernando Villa, más conocido en el mundo digital como Westcol y la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, acaparan toda la atención en redes sociales desde que se conocieron por primera vez y demostraron empatía entre ellos, además de que trabajan juntos en el evento Stream Fighters 4 donde la empresaria opita enfrentará a Andrea Valdiri.

Fue justamente desde el día del lanzamiento del duelo de boxeo en el que varios reconocidos creadores de contenido subirán al ring que nació el rumor de que entre el streamer paisa y la DJ puede existir algo más que una amistad.

“Yo no tengo nada contra Yina, ella no es mi enemiga, pero no es mi gusto“, aclaró Westcol en una transmisión en vivo.

Westcol le pidió a sus seguidores parar el 'shippeo' con Yina Calderón - crédito Westconsin/Youtube