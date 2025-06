Vicky Dávila respondió a Gustavo Petro por defender el evento del Gobierno en Medellín: “Bandido es bandido hasta el último suspiro”

El mandatario aseguró que la presencia de exintegrantes de grupos ilegales fue una muestra de transparencia en el proceso de paz, pero recibió críticas directas de la precandidata presidencial en redes sociales - crédito Vicky Davila/Infobae - Ovidio González/Presidencia

En medio de las críticas generadas por la participación de exintegrantes de estructuras ilegales en un evento oficial por la paz en Medellín, el presidente Gustavo Petro defendió la presencia de estos actores en el acto público.

A las declaraciones del presidente Gustavo Petro defendiendo la participación de exjefes criminales en el evento, la precandidata presidencial Vicky Dávila respondió con una crítica directa por medio de una publicación que realizó por medio de su cuenta de X: “Bandido es bandido hasta el último suspiro”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Durante el Consejo de Ministros realizado el martes 24 de junio de 2025 en la Casa de Nariño, el jefe de Estado se refirió a lo ocurrido en el encuentro denominado Pacto por la Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá, y afirmó que lo sucedido fue una expresión transparente del proceso.

Durante el Consejo de Ministros realizado el martes 24 de junio de 2025 en la Casa de Nariño, el jefe de Estado se refirió a lo ocurrido en el encuentro denominado Pacto por la Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá, y afirmó que lo sucedido fue una expresión transparente del proceso - crédito Presidencia

“En Medellín se subieron (a la tarima) gente que estaba presa a mostrar en público, no debajo de una mesa, cómo hacer un pacto de paz en los barrios de Medellín”, señaló.

Vicky Dávila cuestionó la legitimidad de la participación de exjefes criminales en un acto promovido por el Gobierno, al señalar que se trata de personas condenadas por delitos graves que aún no han cumplido sus penas. Rechazó la idea de normalizar su presencia en espacios institucionales y denunció que se intenta blanquear su historial delictivo.

“Me niego a aceptar que esos alias peligrosos que acompañaron a Gobierno, congresistas y un precandidato, no son delincuentes. Están condenados por delitos horribles como secuestro, homicidio, desplazamiento. Están cruzados por el narco. Ahora resulta que al condenado se le borra su pasado criminal. No, absolutamente no. Además, ni siquiera han terminado de pagar la condena”, escribió la periodista.

Vicky Dávila se enfadó debido a las palabras del presidente Gustavo Petro sobre el evento en Medellín - crédito @VickyDavilaH

La precandidata cerró su pronunciamiento con una crítica directa al presidente Petro, señalando un trato complaciente hacia actores criminales frente a una actitud hostil con sus opositores. “Bandido es bandido hasta el último suspiro. Qué amoroso es él con los criminales mientras hostiga a la oposición”, concluyó.

La crítica de Vicky Dávila no se limitó a una sola publicación. En otro mensaje, volvió a cuestionar con dureza la participación de exjefes criminales en el evento del Gobierno en Medellín, poniendo en duda el enfoque con el que se les ha presentado ante la opinión pública.

“Estas son las ‘personas en recuperación’ que compartieron tarima con Petro, su Gobierno, congresistas y un precandidato. Todas las ‘personas en recuperación’, los angelitos de Petro, son bandidos probados, muy peligrosos y en su mayoría condenados por delitos gravísimos como secuestro, homicidio agravado, desplazamiento y demás”, aseveró.

Vicky Dávila hizo varias publicaciones contestando a las palabras del presidente Petro - crédito @VickyDavilaH

Por su parte, durante el Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro se refirió al aumento reciente de los índices de violencia en Medellín y defendió la estrategia implementada por su Gobierno para enfrentar esta situación. Según explicó, la intervención busca evitar un retroceso en los avances logrados en materia de seguridad.

“La realidad de Medellín que es que ha empezado a subir la violencia. Nosotros la bajamos, la bajamos a casi 10 homicidios por 100 mil habitantes, lo cual internacionalmente saca a cualquier ciudad de la lista de ciudades violentas”, afirmó.

Y a lo anterior agregó lo siguiente: “Lo que hicimos en Medellín, frente al pueblo, fue hacer lo que hacían a escondidas, ¿cierto? Entonces, la gobernabilidad era una estrategia por medio de la cual las bandas en las calles y sus jefes en las calles negociaban votos con los políticos. Los políticos le decían ‘baje la tasa de homicidios y sigan’. Entonces, Medellín se volvió una ciudad bajo la extorsión”.

El presidente también se refirió a las críticas que ha recibido, señalando que estas surgen porque hay sectores que temen que se conozcan los vínculos previos con estructuras criminales. “Porque las bandas saben la verdad, quiénes hablaron con ellos, quiénes los negociaron. En Medellín yo no subí delincuentes a las tarimas, con delincuentes hablaron alcaldes y otros”, afirmó.