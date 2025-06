Pugliato, mejor amigo de Altafulla, reveló lo que hay en el maletín que le dan al ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’: no es dinero

Pugliato dejó ver el premio de Altafulla - crédito @pugliato/IG

A través de un video publicado en sus redes sociales, el creador de contenido Camilo Pugliato, más conocido como Pugliato, dejó ver el contenido del maletín que les entregan a los ganadores de La casa de los famosos Colombia.

Cada vez que un participante se corona como el más votado de la competencia y se lleva el primer lugar, en la última gala le dan una maleta que a simple vista se ve que contiene todos los billetes que componen la suma de 400 millones de pesos, que es la suma que se lleva.

Los presentadores suelen dejar en a la vista de los finalistas el premio, el cual está guardado en el paquete trasparente con forma de maletín, que tiene en el fondo billetes de 100 mil pesos, pero este efectivo no es real y el influenciador reveló lo que verdaderamente es.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El reconocido creador de contenido aprovechó el hecho de que es el mejor amigo del ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla, y tomó el premio para ver qué tenía. Fue así como sorprendió a sus seguidores al revelar lo que hay dentro del emblemático maletín, incluso, confesó que se lo quedó.

Esto contiene el maletín del ganador de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito pugliato/IG

De acuerdo con las imágenes, en primer lugar el influenciador compartió una experiencia que vivió junto a Andrés Altafulla en Barranquilla, ya que cuando el ganador del programa aterrizó en su tierra natal fue recibido con una gran caravana de fanáticos, música y un show en el que se iba a presentar en una discoteca.

“Como ya saben, ya se acabó La casa de los famosos y Altafulla salió ganador. Lo acompañé a su primer concierto y al recibimiento en Barranquilla“, empezó diciendo el influenciador bogotano.

Luego de asistir a estos eventos con Altafulla tras su victoria, Pugliato no dudó en bromear sobre la manera en como el cantante la había pagado por su compañía y asistencia a esas actividades.

“La pregunta es cómo me pagó, pues con el cash (efectivo)”, indicó, mientras mostraba el maletín que le dieron a Altafulla en el programa de RCN al ganar. Sin embargo, fue ahí cuando dejó ver el contenido, para aclararles a los seguidores que no se quedó con los 400 millones de pesos y también para dejar ver que no es dinero real.

“Lo único es que no sé si estos billetes los reciben en algún lado”, dijo Camilo Pugliato cuando estaba mostrando que se trata de unas impresiones pintadas por un lado como el billete de valor de 100 mil pesos y por el otro es un papel totalmente blanco. Luego evidencia que son papeles en limpio y también bloques completos pintados.

Qué tiene el maletín que le dan al ganador de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @pugliato/IG

El influenciador añadió que ni siquiera se trata de billetes simulados de alta calidad: “Es que ni siquiera son papeles. Es como un bloc entero y ya. Qué tacaños. Pero mientras tanto, como decoración... obvio que va”.

Con este comentario, Pugliato dejó entrever que el maletín que se entrega en la final del reality no contiene dinero real, sino una representación simbólica del premio que posteriormente se transfiere de forma oficial por otros medios.

Aunque este tipo de entrega suele ser habitual en programas televisivos como parte del show, su revelación provocó reacciones entre los fanáticos del formato, muchos de los cuales desconocían el paquete con los 400 millones de pesos que se le asignan al ganador no contiene efectivo real.

Andrés Altafulla le regaló el maletín de 400 millones de pesos a su amigo Pugliato - crédito cortesía Canal RCN

Por ahora no se conoce si el ganador ya tiene su dinero ganado en la cuenta, pero lo que sí sucedió es que las declaraciones de Camilo han avivado la curiosidad sobre otros detalles detrás de cámaras del reality que ha conquistado la audiencia colombiana.