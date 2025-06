Habló cuñada de mujer asesinada por un colombiano en España: “Es el demonio, las mujeres tenemos que denunciar a tiempo”

La tragedia de Alejandra, migrante venezolana, reabre el debate sobre la violencia doméstica y sus víctimas más desprotegidas en España - crédito @contrastado / X

Un nuevo caso de violencia de género sacudió a Algemesí, en la provincia de Valencia, España, donde la madrugada del lunes 24 de junio, agentes de la Policía detuvieron a Leonardo David A. R., de 34 años, de nacionalidad colombiana, como presunto autor del asesinato de su pareja, Alejandra, de 42 años, y del hijo de ambos, Samuel, de dos años. El doble crimen ocurrió en el domicilio familiar, situado en el Parque Salvador Castell

La historia de Alejandra refleja el drama de muchas mujeres migrantes que, en busca de una vida mejor, se ven atrapadas en relaciones de maltrato y control. Alejandra llegó a España en diciembre de 2021, embarazada de Samuel, tras haber pasado por Venezuela y Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Su llegada estuvo marcada por la precariedad: sin papeles y sin trabajo estable, dependía económicamente de Leonardo, que trabajaba en un bar. Para sobrevivir, Alejandra realizaba trabajos en un negocio de manicura en Algemesí, aunque, según relató su cuñada Leidy Rodríguez en declaraciones a medios españoles, “ganaba poco dinero, por lo que dependía del dinero que ganaba él en un bar”.

Los cuerpos de Alejandra y Samuel fueron encontrados sin vida en su domicilio de Algemesí tras un brutal doble crimen - crédito EFE

Leidy, cuñada de la víctima y tía de Samuel, ha sido una de las voces más firmes en denunciar la situación de maltrato que vivía Alejandra. “Leonardo es el demonio, las mujeres tenemos que denunciar a tiempo”, afirmó la mujer que junto a su esposo, el hermano de Alejandra, acogió a la joven cuando llegó a España.

La familia intentó en varias ocasiones convencer a Alejandra para que denunciara a su pareja. “Le pedí el viernes que denunciara, que daba igual que ella y el niño dependieran económicamente de ese demonio, que ya saldríamos adelante, pero que tenía que denunciar para que le dieran una orden de alejamiento o algo que la protegiera”, relató la mujer, visiblemente afectada.

El miedo, sin embargo, fue más fuerte. Alejandra temía que, al denunciar, Leonardo fuera deportado a Colombia por no tener papeles, lo que la llevó a posponer la denuncia. “Temía que si lo denunciaba, lo mandaran a su país, a Colombia, por los papeles que no tenía”, explicó Leidy. Como ocurre en muchos casos de violencia de género, Alejandra optó por dar un plazo a su pareja para que cambiara su comportamiento. “Le dio un plazo de un mes”, recordó su cuñada al medio citado, lamentando que ese cambio nunca llegó.

Leonardo, pareja de la víctima, mantenía una falsa imagen pública mientras ejercía control y violencia dentro del hogar - crédito @Lorenamp82 / X

La relación entre Alejandra y Leonardo estuvo marcada por el control y los episodios de violencia. Según Leidy, el último episodio de maltrato físico conocido ocurrió “hace veinte días, pero ella no nos lo quiso contar del todo, porque le daba miedo”. La situación era tan insostenible que la madre de Alejandra, de 67 años y con una enfermedad mental degenerativa, dormía con el teléfono en la mano, preparada para llamar a la policía si ocurría algo. Esa madrugada, los gritos de auxilio de su hija la despertaron y, sin dudarlo, marcó el 112 a las 6:00 a. m., lo que permitió la rápida intervención de las autoridades.

La imagen pública de Leonardo contrastaba radicalmente con la realidad puertas adentro. “Se hacía pasar por el papá ideal, pero era malo. ¡Un demonio! Quiero que se sepa esto, que lo sepan todos, para que las mujeres denuncien a tiempo y esto no le vuelva a pasar a ninguna mujer más”, insistió Leidy. Incluso el día anterior al crimen, Leonardo había subido una foto a las redes sociales en la piscina, proyectando una imagen de normalidad y felicidad familiar que, según la familia, era completamente falsa.

Declaraciones de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá - crédito María José Catalá/Facebook

Cuando la policía llegó al domicilio, encontró a Leonardo aún en la vivienda. De acuerdo con fuentes citadas por el Diario de Ibiza, el presunto asesino también llamó al 112 minutos después de que lo hiciera la madre de Alejandra, ya consciente de que Emergencias había sido alertado. Los agentes comprobaron la veracidad de los hechos al hallar los cuerpos sin vida de Alejandra y Samuel. Las primeras informaciones apuntan a que el agresor utilizó un mecanismo doble para acabar con la vida de sus víctimas: asfixia y arma blanca. El personal sanitario intentó reanimar al menor, pero no logró salvarle la vida.

No existían denuncias previas de violencia de género por parte de Alejandra contra Leonardo, aunque la familia y el entorno conocían la situación de maltrato y control. El miedo, la dependencia económica y la situación administrativa irregular de Alejandra contribuyeron a que no se formalizara ninguna denuncia. “Era un mal hombre, subía fotos a las redes como si fuese el papá ideal, pero no, no era verdad, era un demonio. Ayer mismo subió una hecha en la piscina y era todo mentira”, reiteró Leidy.

Varios ayuntamientos en España condenaron el doble homicidio - crédito @AjMolinsdeRei/X

El Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se ha hecho cargo de la investigación. Los agentes, junto con la Policía Científica, permanecen en el domicilio recabando pruebas. Los cuerpos de Alejandra y Samuel fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Valencia para practicarles las autopsias.

Este doble crimen reavivó el debate sobre la necesidad de denunciar a tiempo y de reforzar los mecanismos de protección para las víctimas de violencia de genero. La historia de Alejandra, que dejó atrás a una hija de 18 años en Venezuela y emprendió un largo viaje en busca de seguridad y futuro, terminó de forma trágica.