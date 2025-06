Blessd se pronunció sobre la amistad que nació entre Yina Calderón y Westcol: “Felicitaciones a su nuevo amor”

Blessd envió curioso mensaje a Westcol referente a su amistad con Yina Calderón - crédito @blessd/ Instagram

Blessd, una de las voces actuales más reconocidas de la música urbana en Colombia, manifestó su perspectiva en X sobre la notoria interacción entre Yina Calderón y Westcol.

El comentario del cantante surgió tras la oleada de reacciones en redes sociales generada por la cercanía inesperada de ambos creadores de contenido, según informaciones recientes difundidas en plataformas digitales.

La actividad pública entre la exparticipante de La casa de los famosos Colombia y el streamer continúa captando la atención del público y figuras del entretenimiento, profundizando la conversación en torno a la relación que mantiene a los usuarios atentos y participativos en las distintas redes sociales.

“Le deseo todo lo mejor a mi amiguito Westcol en su nuevo amor”, escribió el artista urbano en esta red social, quien además dejó claro que todo se trata de tomar con humor lo que está sucediendo entre ambos creadores digitales.

“Bueno ahora si Dios los hace y ellos se juntan jajaja tanto que hablo de Fiona”, “que alguien le diga a Westcol la primera etapa es la negación”, “quítenme el Internet por favor”, “no me los imagino a Yina y a Westcol”, “jajaja ese odio siempre fue amor disfrazado hasta bonitos se verían”, “llegó el apocalipsis”, “puro marketing”, “como todas le huyen al Westcol le tocó meterle el diente a Yina Calderón 😂 los dos enanitos", son algunas de las reacciones de los cibernautas al comentario de Blessd.

Al respecto, Westcol pidió con insistencia a sus seguidores que dejen de relacionarlo sentimentalmente con Yina Calderón, cansado de los constantes comentarios que circulan en redes. El streamer expresó su deseo de poner fin a los rumores sobre un supuesto romance, apelando directamente a quienes alimentan el tema. “Paren ese shippeo, se los ruego”, pidió el streamer.

Yina Calderón, al tanto de esta petición, respondió en sus propias redes que continuará motivando el ‘shippeo’ entre ambos. Calderón afirmó que su intención es incomodar a WestCol, asegurando que desea verlo afectado por todos los comentarios pasados que él realizó sobre ella.

La empresaria de fajas le contestó a Westcol luego de que este lanzara fuertes comentarios en su contra debido a que varios fanáticos en redes sociales comenzaron a especular sobre un posible romance entre ambos.

El streaming detalló que él nunca sostendría una relación sentimental con Yina Calderón indicando que preferiría otras cosas antes que estar con ella.

Además, con uno de sus amigos habló sobre ella, donde este criticó la condición física por la que ha sufrido la influenciadora tras inyectarse una peligrosa sustancia años atrás en su cadera.

En una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, la también DJ decidió enviarle un mensaje a Westcol y a su equipo, donde les recordó que, a pesar de las diferencias que han tenido desde hace tiempo, actualmente están trabajando juntos y eso debería respetarse.

Recordemos que, Yina Calderón aceptó competir en un ring de boxeo contra la influenciadora Andrea Valdiri en el evento de Westcol ‘Stream Fighters’, que se llevará a cabo el próximo mes de octubre.

“Westcol tú y yo estamos trabajando en un mismo evento para que todo salga extraordinario, la rompas y sigas rompiendo, entonces por respeto a eso deberías decirle a tu mejor amigo que no se refiera a más a que yo tengo el culo caído, a que estoy cocida porque ustedes no saben lo que yo he pasado”, dijo.

Además, le detalló que, incluso pueden reunirse en algún momento y planear otras estrategias de negocio en las que puedan surgir los dos, indicando que ella es muy hábil y estratégica en redes sociales.

También comentó que ella nunca se fijaría en él, pues considera que no cuenta con los requisitos de lo que ella busca en un hombre.