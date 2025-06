Andrés Toro, actor de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, mostró cuál fue el primer trabajo que hizo en su nueva vida en Estados Unidos

El actor se radicó en ese país para explorar nuevas experiencias y apoyar a su esposa en su sueño como odontóloga - crédito @andrestoroactor/TikTok

A finales de mayo, Andrés Toro les contó a sus seguidores que había tomado la decisión de radicarse en los Estados Unidos, buscando un nuevo reto en su vida y con el objetivo de hacer dinero para tener una mejor calidad de vida.

Esta decisión fue tomada tras un profundo análisis y con el objetivo de priorizar el bienestar de su familia y explorar nuevas oportunidades en el extranjero.

“Bueno muchachos, llegó el momento de irnos, ya quedó esto vacío, gracias señor por tanto”, expresó el actor, visiblemente emocionado mientras mostrada su casa en Colombia totalmente vacía.

Uno de los factores determinantes en esta decisión fue el deseo de su esposa de homologar su título de odontóloga en Estados Unidos, lo que le permitirá ejercer su profesión en condiciones más favorables.

El actor compartió en su Instagram lo momentos que ha vivido desde que se mudó a Estados Unidos - crédito @andrestoro1/Instagram

Recientemente, Toro mostró a través de sus redes sociales cómo comenzó su nueva vida, por ejemplo con colchones durmiendo en el piso y la nevera completamente vacía; sin embargo, algo que llamó la atención fue una publicación en la que contó cómo era su primer día de trabajo junto a un gran amigo que le tendió la mano con la armazón de muebles para las casas.

“Les cuento algo hoy tengo mi primer trabajo aquí en Estados Unidos y fue un amigo que me dijo: ‘Vamos a poner un closet’. No tengo la menor idea de cómo se pone un closet, pero bueno, si no estoy trabajando todavía porque no me puedo ganar unos pesitos más. ¿Sí o no? Entonces voy a poner el closet ahí“, dijo Toro.

“Si puedo les muestro porque no sé si sea una cosa muy seria que uno les pueda mostrar el trabajo mientras lo hace, pero si puedo les cuento a ver cómo, cómo me va, pero no machacarme”, agregó el actor mostrando la casa y cómo fue todo el proceso.

Toro compartió como ha sido su llegada al país norteamericano - crédito @andrestoro1/ Instagram

Posteriormente, Toro les mostró a sus seguidores a la persona con la que estaba trabajando y también le preguntó, a ella, cómo había sido la experiencia trabajando con él: “¿Qué tal el día de trabajo? Aquí con este malo, con este nuevo. Y allá tengo al otro que no quiere salir. Muy regularcita, ¿cierto? … Disposición. Bueno, por lo menos no se sabe hacer nada, pero por lo menos estamos dispuestos”.

Los seguidores del actor no tardaron en reaccionar con mensajes de los que destacan su buena disposición para hacer labores a las que, quizá, no esté acostumbrado: “Tremendo cómo uno tiene una vida en Colombia tan cómoda y se va a hacer de todo, sin importarle nada”; “que buena lección que da este man, tiene todo en Colombia y se va a que su esposa cumpla su sueño”, entre otros.

El actor ya había anunciado su salida del país para poder crecer junto a su familia

Andrés Toro compartió el emotivo primer día de clases de sus hijos en Estados Unidos tras dejar Colombia - crédito @andrestoro1/Instagram

Según informó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram en febrero del 2025, esta decisión fue tomada tras una profunda reflexión en conjunto con su esposa e hijos, priorizando el bienestar y el futuro de su núcleo familiar.

“Nos vamos a vivir a Estados Unidos. Después de reflexionar mucho, tomamos la decisión como familia y bueno, nos vamos. No me malentiendan, yo amo a Colombia, aquí están mis raíces, mis amigos, mi familia, aquí comencé mi carrera, aquí me desarrollé como persona, aquí he hecho todo, pero como papá, como esposo, en este momento, mi prioridad es mi familia”, declaró el actor en su publicación.

Recientemente, sorprendió con la publicación en la que se le ve llorando cuando llevaba a sus hijos al colegio por primera vez en su nuevo lugar de residencia.