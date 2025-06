Acusan formalmente a María Isabel Urrutia por presuntos actos de corrupción: habría suscrito irregularmente 104 contratos

La exfuncionaria fue acusada formalmente por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales - crédito Mariano Vimos / Colprensa

La exministra de Deporte María Isabel Urrutia se presentó ante la Corte Suprema de Justicia en la audiencia de acusación por presuntos actos de corrupción. En la diligencia, la Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación en contra de la exfuncionaria, por presuntas irregularidades en varios procesos de contratación.

De acuerdo con el fiscal del caso, entre el 2 y 6 de marzo de 2023, se identificaron al menos 104 contratos suscritos de manera anómala, los cuales eran de prestación de servicio profesional o de apoyo a la gestión en forma anticipada. Esto, justo después de que se dieran por finalizados otros 104 contratos.

La defensa de la exministra de Deporte, por su parte, anunció que no presentará ningún recurso al escrito de acusación. “Frente a solicitudes de incompetencia, nulidad, impedimento, recusación, esta defensa no hará ningún tipo de solicitud al respecto, pues no advierte la observancia de ninguna de estas causales”, indicó el abogado Héctor Castro Portillo en la audiencia.

En consecuencia, la exfuncionaria fue acusada formalmente por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. “La Sala declara formalmente acusada a la exministra del Deporte María Isabel Urrutia Ocoró, como probable autora del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo descrito en el artículo 410 del Código Penal”, indicó el magistrado Ariel Augusto Torres Rojas, asignado al caso.

Así las cosas, el togado instó a las partes intervinientes a preparar un escrito para agilizar el desarrollo de las audiencias preparatorias de juicio que se surtirán en contra de la ex jefa de cartera. En el documento debe constar la entrega material de los elementos de prueba descubiertos.

Los detalles de la investigación contra María Isabel Urrutia

El 14 de junio de 2023, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá a la exministra del Deporte por su presunta responsabilidad en la celebración de los contratos. Presuntamente, la exfuncionaria, que fue declarada insubsistente por el presidente Gustavo Petro en marzo de 2023, habría suscrito los 104 contratos, desconociendo normas y principios de la contratación pública.

La investigación del ente acusador señala que, tras la solicitud de renuncia a la exministra, que hizo públicamente el presidente Petro el 27 de febrero, Urrutia habría ordenado la terminación anticipada de 104 contratos, que estaban vigentes por cuatro meses. Los contratistas firmaron actas de terminación argumentando motivos personales que supuestamente impedían dar continuidad a los mismos.

Sin embargo, días después, por instrucción de la ex jefa de cartera, estas mismas personas fueron contratadas nuevamente hasta el 31 de diciembre de 2023. Para ello, entre el 2 y el 6 de marzo de ese año, se suscribieron los 104 nuevos contratos sin cumplir varios requisitos legales.

Según detalló la Fiscalía, no se habría certificado la insuficiencia de personal de planta, ni se justificó la necesidad de recurrir a la prestación de servicios. También se habrían utilizado certificaciones desactualizadas de aportes al Sistema de Seguridad Social.

El ente investigador indicó que las actuaciones de Urrutia tenían como fin garantizar la continuidad laboral de personas afines a la ella, evitando que sus contratos concluyeran con su salida.

Por estos hechos, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó a Urrutia el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, el cual no fue aceptado por la procesada. Dos años después, la exfuncionaria fue acusada formalmente por el mismo delito.

Previo a que se hiciera la acusación formal, la exministra de Deporte se puso a disposición de la Corte e informó que asumiría la decisión que se tomara sobre su situación jurídica. “Estoy dispuesta a lo que esta Sala determine y vamos a trabajar en el tema”, dijo.