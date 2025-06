Martha Isabel Bolaños recordó la tragedia que marcó su vida: “Pérdida total”

La actriz colombiana relató su vida antes de la fama, y antes de 'Yo soy Betty, la fea' - crédito @marthaisabelii/Instagram

Martha Isabel Bolaños vive una nueva vida luego de su comentada participación en La casa de los famosos Colombia. La actriz vallecaucana, reconocida por su faceta como actriz en Yo soy Betty, la fea, Hasta que la plata nos separe o Sin senos no hay paraíso, decidió darle un nuevo rumbo a su vida, esta vez como DJ de salsa, pinchando en distintos eventos desde que culminó su participación en dicho programa.

En sus apariciones públicas (y más allá de que su paso por el reality show no la dejó muy bien parada con un sector de los televidentes, producto de sus roces con La Segura y Karen Sevillano), se caracteriza por expresar su alegría constantemente, algo que también se aprecia a menudo en sus redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, detrás de esa alegría y entusiasmo hay una dura experiencia que marcó su vida y la puso a prueba. Así lo dio a conocer en Buen día, Colombia, el programa matutino del Canal RCN, particularmente en su sección En la vida de, en la que abordan en profundidad aspectos de poco conocidos de las celebridades.

Martha recordó cómo tuvo que salir adelante junto a su familia pese a la temprana muerte de su padre. “Mi papá tenía 23 años. Era un pelado, estaba muy joven. Tuvo un accidente laboral y perdió la vida. En esa época mi mamá, mi abuela y yo arrancamos la historia juntas”, recordó.

Martha Isabel Bolaños contó que se fue a Bogotá muy joven, buscando concretar su sueño de ser actriz y llegar a la televisión - crédito @marthaisabelii/Instagram

Eso marcó sus objetivos de vida desde que era muy joven. “Mira que el sueño de casi todas las niñas es, no sé, la ollita, la estufita o el bebé. Mi sueño era ser rica. Trabajé muchísimo como modelo en Cali”, expresó, motivo por el que decidió mudarse a Bogotá para concretar ese objetivo.

Los inicios en la capital fueron complicados, por la falta de recursos, y hasta recordó que en una ocasión fue víctima de un “paseo millonario”. “Me torturaron emocionalmente, Me amenazaban con violarme y matarme”, relató. Pese a ello, decidió mantenerse en Bogotá. “Jamás se me ocurrió regresar”, comentó, indicando que su determinación por ganarse un lugar en la televisión era absoluta.

Sin embargo, en ese periodo afrontó una tragedia personal producto de un descuido casero. “Yo dejé una velita para que me fuera bien, me encomendé y dije ‘Esto es lo mío’. Y se prendió el celofán. Se prendió la ropa. No... pérdida total”, contó.

La actriz relató cómo un incendio estuvo a punto de truncar sus sueños en la televisión - crédito Canal RCN

Por esos días, la actriz vivía en un apartaestudio que, en cuestión de minutos fue consumido por las llamas mientras ella estaba por fuera. Cuando regresó, la realidad la golpeó.

“Cuando llegué, vi todo negro. Dije: esto no me puede estar pasando”, recordó. La emergencia obligó a evacuar todo el edificio y los bomberos intervinieron para controlar la situación, pero en el fuego perdió todas sus pertenencias, menos una.

“Me quedé con un pantalón que llevaba puesto, que además era el pantalón de los castings. Un pantalón negro. Me lo ponía siempre”, reveló. Justo en ese momento supo que había superado la prueba para formar parte del elenco de Yo soy Betty, la fea. “La vida cambió por completo. Yo dije En ese momento ‘estoy triunfando’”, afirmó sobre su emblemático papel de la Pupuchurra.

Luego del incendio, Martha Isabel Bolaños recibió la noticia de que formaría parte del elenco de ‘Yo soy Betty, la fea’, proyecto que la impulsaría profesionalmente - crédito Canal RCN

Sin embargo, al recordar el incendio que marcó un antes y un después en su vida, la actriz reflexionó sobre las posibilidades que dejan situaciones tan complejas para reinventarse. “No fue fácil, pero aprendí a ver la vida con otra perspectiva. A valorar lo esencial, lo intangible. Me di cuenta de que no todo está perdido mientras uno tenga ganas de seguir”, manifestó.