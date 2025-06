Francisco Barbosa estalló contra el presidente Petro por hacer “apología a la criminalidad” en Medellín

El exfiscal se solidarizó con Fico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón que rechazaron la escena con jefes criminales en la primera fila - crédito @FBarbosaDelgado/X

La discusión pública sobre el papel del Estado frente al crimen organizado volvió al centro del debate político nacional, esta vez tras el evento del presidente Gustavo Petro, en Medellín, que dejó fuertes repercusiones. El jefe de Estado encabezó un acto en La Alpujarra, donde propuso una serie de medidas dirigidas a desmovilizar bandas criminales a través de posibles beneficios judiciales, ante su proyecto de “paz urbana”.

La escena, que incluyó la presencia de jefes delincuenciales bajo custodia del Inpec en la primera fila del evento, fue interpretada como una señal inquietante desde distintos sectores.

A raíz de este acto, el exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa publicó un video en su cuenta de X para rechazar lo ocurrido. En su mensaje, expresó su respaldo a las autoridades locales, como el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y cuestionó la actitud del mandatario.

Alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, junto al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se unieron a un llamado de rechazo a la presencia de criminales en un acto presidencial - crédito @FicoGutierrez/X

“Toda mi solidaridad con Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, con Andrés Julián Rendón, el gobernador de Antioquia por los hechos ocurridos ayer en La Alpujarra, donde el presidente Gustavo Petro hizo una apología, básicamente de nuevo a la criminalidad en Colombia”, dijo Barbosa, que además advirtió sobre los riesgos de retroceder a décadas marcadas por la violencia.

“Hemos luchado contra el narcotráfico, hemos enfrentado todo tipo de desafíos, no podemos volver a los 80, no podemos volver a la violencia. Promover violencia no es la alternativa en Colombia”, aseveró.

Barbosa, que en el pasado ya había cuestionado al presidente por temas relacionados con su comportamiento institucional y señaló supuestas faltas en su rol como jefe de Estado además del presunto consumo de drogas, insistió en su rechazo.

Francisco Barbosa se solidarizó con el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia - crédito Colprensa

En su video, afirmó: “Tenemos que desarmar la palabra, pero eso no significa quedarnos callados porque al delito hay que enfrentarlo, porque es necesario ponerle la cara al país porque no podemos ser cobardes frente a esto. El pueblo antioqueño y Medellín tiene que saber que Colombia unida tendrá una posibilidad de sacar al país adelante en el 2026. Solidaridad total con el alcalde y el gobernador”.

Durante el evento, el presidente solicitó a la fiscal General, Luz Adriana Camargo, que lo acompañe a la cárcel de Itagüí. La intención, según explicó, sería dialogar con cabecillas de organizaciones criminales para examinar salidas jurídicas que faciliten el abandono de las armas.

El acto generó incomodidad desde varios frentes. La ubicación de los líderes de bandas en una zona preferencial del auditorio, bajo la vigilancia de agentes del Inpec, fue uno de los aspectos más comentados.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, estuvo rodeado de criminales en evento oficial en Medellín - crédito Sebastian Marmolejo/Reuters

Para algunos, esa imagen transmitió un mensaje problemático sobre el tratamiento institucional hacia los grupos ilegales. La propuesta presidencial incluyó condiciones: cesar los homicidios, la extorsión, el narcotráfico y cualquier actividad de financiación ilícita.

Asimismo, señaló que, si fuese necesario, apelaría a la “presión popular” para impulsar cambios normativos que permitan aplicar beneficios judiciales a quienes se acojan a este plan.

El alcalde de Medellín no tardó en manifestar su oposición. Calificó lo ocurrido como “una amenaza directa” y criticó al Gobierno Nacional por lo que considera una política de indulgencia. “Premia a quienes combatimos”, afirmó en referencia a la presencia de los jefes criminales en el acto y a los mensajes transmitidos por la presidencia.

Federico Gutiérrez estalló en contra del presidente por estar junto a criminales en Medellín - crédito @FicoGutierrez/X

En medio del cruce de mensajes entre distintos actores políticos, el gobernador de Antioquia también se pronunció con una declaración en la que destacó una expresión popular muy arraigada en el lenguaje cotidiano de los abuelos y de muchas familias colombianas.

“¡Dime con quién andas y te diré quién eres! El Presidente Petro vino a la capital de Antioquia a rodearse de criminales, esto es una afrenta, una humillación a las víctimas. Una traición al Ejército y a la Policía Nacional”, advirtió Rendón.

Andrés Julián Rendón rechazó que el presidente Petro estuviera rodeado de criminales en evento en Medellín - crédito @AndresJRendonC/X