Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que la senadora Isabel Zuleta intercedió para que no capturaran a alias Yordi

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, había dado a conocer su inconformidad tras la excarcelación de Juan Pablo Taborda Zamora, conocido como alias Yordi, identificado como uno de los jefes de la organización criminal La Terraza.

El mandatario local cuestionó la decisión del Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Antioquia, que ordenó su liberación a pesar de que la Fiscalía lo acusó de encabezar operaciones de lavado de dinero y de incrementar su patrimonio de forma ilícita.

Recientemente en una entrevista concedida a Blu Radio en la mañana del martes 24 de junio, el alcalde de Medellín, se refirió a la liberación de alias Yordi y señaló que, según su conocimiento, la senadora Isabel Zuleta habría intervenido para evitar la captura del señalado cabecilla de la estructura criminal La Terraza.

El alcalde Gutiérrez defendió la labor de las autoridades locales en el combate a las organizaciones ilegales y criticó con dureza el manejo del Gobierno nacional frente a estos grupos.

“Yo le puedo decir que lo único que hemos hecho es combatir estas estructuras criminales. Tenemos la tasa más baja del municipio de los últimos 40 años ya con acciones de la fuerza pública”, afirmó en diálogo con Blu Radio.

Asimismo, cuestionó lo que consideró una actitud permisiva del Ejecutivo frente a los grupos armados, al señalar que estos continúan ejerciendo presión mediante la violencia.

“Ellos amenazan entonces ahora, entonces, que si no les dan beneficios jurídicos, entonces van a disparar a los homicidios. ¿Entonces están qué? Van a ordenar el enfrentamiento entre las estructuras criminales y van a ya amenazar y seguir matando gente. Yo lo voy a decir una cosa, es lo que hace el Gobierno: básicamente validarlos” (sic), aseguró el mandatario local.

“Fico” Gutiérrez destacó que la disminución de la violencia en Medellín ha sido posible gracias a acciones concretas de las autoridades judiciales, en particular de la Fiscalía, que, según dijo, “da un golpe durísimo contra la estructura de La Terraza”.

El alcalde agregó que, a pesar de esos esfuerzos, “intentaban, algunas personas, que hacen parte de la mesa tratar de evitar la captura” de integrantes de estas organizaciones, incluyendo a “personajes que iban a ser capturados como alias Yordi”.

Gutiérrez aseguró tener información según la cual personas designadas por el Gobierno nacional en la mesa de la Paz Urbana habrían intentado intervenir ante la fuerza pública para frenar la captura de alias Yordi. Al ser consultado directamente sobre si la senadora Isabel Zuleta fue una de esas personas, respondió: “Sí, señor”.

La mesa en cuestión, impulsada por el Gobierno y que cumplió dos años el pasado 4 de junio, incluye la participación de cabecillas de estructuras criminales que permanecen detenidos en la cárcel de Itagüí.

Durante la entrevista, Gutiérrez fue interrogado sobre los detalles de la supuesta intervención de la senadora Isabel Zuleta. Al preguntarle a quién habría contactado, respondió: “Al alto mando de la Policía” y agregó que según él la senadora dijo que “si capturan a Yordi, que acaban con el proceso de paz y la mesa de paz de Itagüí”.

En la misma entrevista, el alcalde Federico Gutiérrez aseguró que su confrontación contra las estructuras criminales obedece a principios éticos y morales, y que no se detendrá pese a las amenazas. “Yo estaba acostumbrado a que me amenazaran los criminales. Lo que nunca imaginé es que me amenazara un presidente al lado de los criminales”, afirmó.

Condenados que están recluidos en la cárcel de Itagui asistieron al evento de La Alpujarra - crédito Montaje Infobae (EFE/VerdadAbierta)

Con respecto al acto realizado en Medellín el 21 de junio por el Gobierno nacional, al que también se refirió el alcalde Federico Gutiérrez, varios de los condenados que participan en la mesa de Paz Urbana fueron llevados hasta La Alpujarra en un vehículo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). El traslado generó cuestionamientos tanto entre ciudadanos como entre distintos sectores políticos.

Entre los “invitados” al evento estaban “Douglas”, “Lindolfo”, “Pesebre”, “Grande pa”, “Tom”, “El tigre”, “Pocho” y “Naranjo”, todos, condenados y recluidos en la cárcel mencionada.