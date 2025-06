Tildan de irresponsable al papá del hijo de Karina García por dejarlo al volante sin cinturón de seguridad: “Imprudente”

Smayv, papá de Valentino, el hijo menor de Karina García, es criticado por presumir las habilidades que tiene su pequeño al volante - crédito @smayv_/Instagram

Santiago Mesa, más conocido en la escena musical como Smayv, y padre de Valentino, hijo de Karina García, está siendo duramente criticado por cuenta de video que circula en redes sociales por el que lo tildan de “irresponsable e imprudente”.

A los seguidores del artista urbano no les cayó en gracia que el menor estuviera conduciendo una camioneta sin el cinturón de seguridad, razón por la que le estarían “dando palo” en los comentarios.

Si bien el pequeño Valentino viaja en las piernas de su padre, que supervisa las acciones de su niño e incluso es él quien en realidad maneja con su mano izquierda, algunos perfiles de Instagram dedicados a seguir la vida de los personajes públicos compartieron las imágenes como un acto de inseguridad para el hijo de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025.

Mientras que Smayv quiso presumir las habilidades que tiene al volante su hijo, pese a la corta edad, más que las destrezas del pequeño que cautiva en redes sociales con sus divertidos comentarios, lo que llamó la atención de los cibernautas fue el hecho de que Valentino no portara el cinturón de seguridad, sobre todo teniendo en cuenta que viajaban por carretera.

No obstante, parte de los internautas lo defendieron por enseñarle desde a manejar: “Muy mal poner en riesgo al niño y todo x hacer “contenido”, “no veo nada de raro por qué el papá está ahí al pendiente con el niño”, “ya no saben con quien meterse de la familia de Karina, El es un buen padre y lleva una relación excelente con ella”, “ahorita salen todossss a decir que es mejor Altafulla que ese si es responsable y hace un papel ejemplar de padre”, “eso es normal. Los padres que tienen hijos pequeños hacen lo mismo”.

Ante la polémica, Karina García no se ha pronunciado públicamente, puesto que algunos de los usuarios en redes sociales piden la opinión de la modelo paisa ak respecto.

El papá del hijo de Karina García contó por qué terminó con la modelo paisa

El cantante Smayv desmintió la versión que contó la modelo paisa ha contado en La casa de los famosos Colombia 2 acerca de su pasada relación. Inclusive aseguró que ambos sostienen una buena amistad pro el bienestar de su pequeños Valentino. “Ahí mismo me fui, juré no volver nunca más a esa casa y no he vuelto”, contó.

De acuerdo con las declaraciones del artista urbano, él se habría desilusionado de la modelo paisa luego de darse cuenta de las altas aspiraciones económicas que tenía la influencer y la presión que empezó a ejercer por tener un nivel de vida más alto.

En conversación con la estación radial Mix 92.9 Bogotá, Mesa se refirió a las controversias que han rodeado la participación de su expareja Karina García con la que tuvo un hijo llamado Valentino y que está a su cargo durante el tiempo que permanezca la modelo pisa dentro del reality.

Lo primero que aclaró Santiago tuvo que ver con las declaraciones que dio la influencer dentro de la competencia de convivencia en la que le aseguró a sus compañeros que había decidido separarse porque se había aburrido del cantante. No obstante, el artista dio otra versión.

“No papi, eso no fue así, a ella se le llena la boca diciendo que se mamó, que se cansó, que no sé qué más vainas, quisiera que saliera para que me lo dijera en la cara. Yo fui el que la dejé y se lo sostengo cuando salga”, afirmó el artista.

Luego Smayv negó haber sido el cantante que le regaló a Karina el tan mencionado reloj Rolex de 120 millones de pesos y, explicó el motivo por el que su amor por la modelo se acabó.

“No rey, ese no fui yo. De hecho a mí cuando me dijo en la cara que si mi música nos iba a poner a vivir como ella quería, yo me abrí de ahí papá. Me aburrí y me fui. Ese día sentí que estaba menospreciando mis sueños, mis vueltas, se metió con mi talento, desde eso chao. Mi mánager es testigo, él sabe todo”.