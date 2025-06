Revelan audio de las disidencias de las Farc donde ordenan el secuestro de los 57 militares en Cauca: “Toca ir a sacar al Ejército”

Imagen de referencia - Desde el sábado 21 de junio, los militares fueron retenidos por miembros del grupo armado - crédito Colprensa

Continúa la incertidumbre en el departamento del Cauca, tras conocerse el secuestro de 57 militares del Ejército Nacional, que se encontraban realizando labores de patrullaje en el sector conocido como La Hacienda, zona rural del municipio de El Tambo.

Según información preliminar, los soldados fueron retenidos ilegalmente en una asonada organizada por habitantes de esta parte del sur occidente colombiano.

Un audio divulgado el domingo 22 de junio por Noticias RCN revela la manera en que las disidencias de las Farc, grupo que estaría detrás del secuestro de los uniformados, habrían instruido y manipulado a comunidades locales para ejecutar esta acción.

Una tropa del Ejército Nacional fue emboscada en El Tambo (Cauca) y varios de ellos están secuestrados - crédito Colprensa

De acuerdo con el medio citado, las grabaciones, obtenidas a través de interceptaciones, detallan una coordinación precisa en la que los grupos armados ilegales ordenan la movilización masiva de habitantes para rodear y capturar a los militares.

“Para informarles que los trabajos por hoy se paran, ¿listo? Ya que nos llega la información de que toca ir a sacar al Ejército, así que todo el mundo tiene que salir y ya no es por grupo, sino que es toda la comunidad en general”, se escucha en una de las grabaciones citadas por el medio de comunicación.

De hecho, en la misma grabación, mencionan que algunos de los pobladores de la región salieron de sus residencias para realizar las asonadas contra la fuerza pública.

“Pero la gente ya está empezando a salir, pues la de la parte baja, entonces ya han salido camionetas para arriba”, indica un hombre en el audio.

Los militares fueron retenidos ilegalmente por comunidades de la vereda La Hacienda de El Tambo, Cauca - crédito Ejército Nacional

Este método, que utiliza a la población civil como escudo y herramienta de presión, ha impedido cualquier respuesta armada por parte del Ejército Nacional, que se ha visto obligado a actuar con extrema cautela para evitar una tragedia mayor.

Tras la revelación de estos audios, el general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército, repudió este nuevo ataque contra la institución castrense, por lo que piden a las comunidades para que los militares sean entregados a las autoridades.

“Esto no es una retención, esto es un secuestro. Las comunidades están siendo manipuladas por las disidencias. ¿Qué se puede hacer ahí? No vamos a llegar disparando, no es legal ni ético, somos respetuosos del Derecho Internacional Humanitario. Las mismas comunidades están sufriendo, están humilladas, amenazadas, muchas han sido desterradas. Lo que no quieren estas estructuras armadas es la presencia del Ejército Nacional en el cañón del Micay”, manifestó el alto oficial al medio citado.

El frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc serían el grupo que estaría detrás del ataque contra las tropas militares - crédito Ejército Nacional

Del mismo modo, el general Mejía aseveró que en esta parte del país se mantiene una disputa por el control del territorio, particularmente en el Cañón del Micay, las disidencias han consolidado su dominio en esta región, recurriendo a la intimidación y al desplazamiento forzado de familias que se niegan a colaborar con sus actividades.

Así mismo, el uniformado subrayó que la crisis se ha visto agravada por la imposibilidad de que organismos humanitarios y de derechos humanos accedan a la zona, ya que ni la Defensoría del Pueblo ni los funcionarios de las Naciones Unidas han logrado ingresar al área donde permanecen secuestrados los militares, debido a amenazas explícitas de los mismos grupos armados que mantienen bajo su poder a los uniformados.

Ni la Defensoría del Pueblo ni los funcionarios de las Naciones Unidas han logrado ingresar al área donde permanecen secuestrados los militares, debido a amenazas explícitas de los mismos grupos armados que mantienen bajo su poder a los uniformados - crédito redes sociales

A esto, se suma la suspensión de la misión humanitaria prevista para verificar la situación de los militares, lo que ha profundizado la incertidumbre y la preocupación por la integridad de los secuestrados y de la población local.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a la comunidad de La Hacienda para que no sigan obedeciendo las instrucciones de los grupos armados, y depositen su confianza en la fuerza pública.

“Le solicito al campesinado de La Hacienda, El Tambo, Cauca, dejar de creer en actores armados que obedecen extranjeros. El diálogo con el campesinado está abierto para transitar a economías lícitas”, afirmó el mandatario en su cuenta de X.

El presidente se refirió al secuestro de 57 militares en Cauca - crédito: @petrogustavo / X

Entre tanto, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, manifestó que se están adelantando nuevas acciones para garantizar la seguridad de los 57 militares secuestrados en Cauca.

“He impartido órdenes precisas al @COMANDANTE_EJC y al Comandante de la @EJERCITO_DIV3 para desplegar las capacidades necesarias bajo un planeamiento minucioso y en tiempo real, que permita el retorno seguro de los Soldados, tomando las medidas pertinentes para evitar cualquier situación que pueda atentar contra la población civil constreñida por este grupo ilegal y la integridad nuestros militares”, detalló el alto oficial.