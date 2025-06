My Chemichal Romance por primera vez en Colombia: la banda confirmó su presentación en el Vive Claro

My Chemical Romance se presentará por primera vez en Colombia - crédito @weinthecrowd/musictrendscol/X

La banda estadounidense My Chemical Romance se presentará por primera vez en Colombia el próximo 22 de enero de 2026 en el Vive Claro Distrito Cultural, en Bogotá.

El evento hace parte del South America Tour 2026 y contará con la agrupación sueca The Hives como invitada especial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la información oficial, la preventa de boletería para clientes del Grupo Aval comenzará el 2 de julio a las 10:00 a.m. y se extenderá hasta el 4 de julio a las 9:59 a. m. La venta al público general se habilitará ese mismo 4 de julio a partir de las 10:00 a. m., a través de la plataforma Ticketmaster.co.

Precios de boletería

Los precios de las entradas, con cargos incluidos, se distribuyen de la siguiente manera, según la zona y la edad mínima permitida:

Preferencial (+18 años): $275.000

Localidades 118, 120, 122, 124 (+18 años): $360.000

Localidades 117, 119, 121, 123 (mayores de 7 años): $360.000

Localidades 125 a 132 (+18 años): $480.000

Localidades 110, 112, 114, 116 (+18 años): $600.000

Localidades 109, 111, 113, 115 (mayores de 7 años): $600.000

Zona VIP (+18 años): $660.000

Localidades 102, 104, 106, 108 (+18 años): $841.000

Localidades 101, 103, 105, 107 (mayores de 7 años): $841.000

Boletería para el concierto de My Chemical Romance en Bogotá - crédito @musictrendscol/X

El diseño del escenario y la distribución de localidades estará disponible en el mapa oficial publicado por Ticketmaster. Cada sector cuenta con restricciones de edad definidas por normativa de ingreso del recinto.

La gira y un regreso discográfico

El concierto en Bogotá corresponde a una serie de presentaciones que la banda desarrollará en varios países de Latinoamérica tras completar Long Live: The Black Parade, su recorrido por estadios en Estados Unidos en 2025.

En paralelo, My Chemical Romance publicó una edición expandida de su álbum ‘Three Cheers For Sweet Revenge’, originalmente lanzado en 2004. La nueva edición, producida por Rich Costey, incluye mezclas actualizadas y cuatro temas en vivo grabados para la BBC en 2005.

El concierto en Bogotá corresponde a una serie de presentaciones que la banda desarrollará en varios países de Latinoamérica - crédito @musictrendscol/X

Entre ellos se encuentran ‘I’m Not Okay’ (I Promise), ‘Helena’, ‘The Ghost Of You’ y ‘You Know What They Do to Guys Like Us in Prison’, este último rescatado de un CD single de edición limitada editado en el Reino Unido.

Breve historia de la banda

Formada en Nueva Jersey, la banda debutó en 2002 con el disco independiente ‘I Brought You My Bullets’, ‘You Brought Me Your Love’. En 2004 firmaron con ‘Reprise Records’ y lanzaron ‘Three Cheers for Sweet Revenge’, trabajo que los catapultó al reconocimiento internacional y que hoy cuenta con triple certificación de platino.

Su tercer disco, ‘The Black Parade’, consolidó su identidad conceptual. La canción ‘Welcome to the Black’ Parade alcanzó el primer lugar en listados de Estados Unidos y Reino Unido.

Desde entonces, el grupo ha mantenido una base de seguidores activa. Cada año, sus canciones superan los 500 millones de reproducciones globales. Sus tres videoclips más vistos superan las 100 millones de visualizaciones cada uno en Vevo.

The Hives, invitados al concierto en Bogotá

The Hives, reconocidos por su estilo punk garage, se presentarán como banda invitada. El grupo sueco, formado en 1993 en Fagersta, ha construido una trayectoria sólida con sencillos como ‘Hate to Say I Told You So’, ‘Main Offender’ y ‘Tick Tick Boom’.

Su más reciente visita a Colombia fue en 2025 durante el Festival Estéreo Picnic, donde ofrecieron una de las presentaciones más comentadas del evento.

The Hives, reconocidos por su estilo punk garage, se presentarán como banda invitada - crédito @musictrendscol/X

El concierto del 22 de enero será la primera presentación en vivo de My Chemical Romance, algo que estaban esperado los fans de la banda desde hace mucho tiempo, que aseguran que “nunca fue una etapa”.

La llegada del grupo estadounidenses forma parte de una tendencia creciente de giras internacionales que incluyen a Bogotá como destino clave en América Latina.