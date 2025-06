Juan Guilera recordó la época en la que trabajó como obrero de construcción por crisis económica que sufrió a los 21 años

Juan Guilera habló de la crisis de trabajo que sufrió a los 21 años y que lo llevó a emplearse con su padre - crédito @guilera_juan/Instagram

El galán argentino Juan Guilera relató cómo pasó del éxito de la serie juvenil Patito feo con la que se dio a conocer en Colombia y Latinoamérica a trabajar como obrero de construcción en su ciudad natal de Buenos Aires.

No obstante, este no fue el único trabajo curioso que tuvo el actor que protagonizó la nueva versión de Nuevo, nuevo pobre, pues antes de alcanzar su éxito en las pantalla y durante los meses de crisis económica que sufrió por falta de proyectos televisivos lo llevaron a explorar varios campos. “Trabajé en una galería de arte, en un videoclub, hasta hice telemercadeo”.

“Patito feo es como mi trampolín en mi carrera. La pego no solo a nivel nacional si no que también internacionalmente, yo tenía 21 años en ese momento. Yo pensé que ya la había hecho, dije ya está, trabajo no me va a faltar, pues no, pobre iluso”, comenzó relatando en su visita al programa de entrevistas The Suso’s Show en donde estuvo como invitado.

Lina Tejeiro habló de su relación con Juan Guilera - crédito @linatejeiro/IG

Contrario a lo que Juan Guilera se imaginó cuando llegó a la cima de su fama con la serie juvenil que lo llevó de gira mundial en la que interpretaban las canciones de Patito feo, el actor argentino se vio en la necesidad de buscar otras alternativas para conseguir ingresos, pues pese a su corta edad, ya era independiente y no tenía como cubrir sus gastos personales.

“No, yo pensé que después de Patito venía otra cosa rápida y no, pasaron los meses y los ahorros iban bajando y nada. Yo me quedé haciendo cuac justamente. Entonces, bueno, yo ya vivía solo, tenía mi carro y en un momento se me complica la situación y, bueno, lo llamo a mi viejo, no llegaba para pagar el alquiler, no llegaba, llegamos a ese punto, eh, pá, no llego, me dice: ‘Bueno, vení a trabajar a la obra’, mi papá era arquitecto", contó sobre cómo fue que le salió su empleo como obrero.

Según afirmó Juan debió cumplir como todos los trabajadores a pesar de ser el hijo del arquitecto; inclusive, esto le costo ser objeto de algunas burlas por su falta de experiencia sumado que algunos lo reconocían por su actuación en la icónica serie.

Juan Manuel Guilera saltó a la fama internacional gracias a su paso por 'Patito feo' - crédito @uanGuileraMx/X

“Vendo el auto como para tener un poco más de dinero, me voy en mi motito ahí 6 de la mañana. obviamente que me trataban muy bien porque yo era el hijo del arquitecto ¿viste porque ahí en la Argentina como que eran todos de Paraguay lo de la construcción. No sé cuánto tiempo estuve en la obra un par de meses”, añadió.

Juan Guilera habló del cáncer terminal que le arrebató la vida de su padre cuando tenía 25 años

El actor y modelo argentino abrió su corazón y compartió con el público colombiano lo que considera, hasta el momento, ha sido la peor experiencia de su vida, ya que, cuando tenía 25 años, debió armarse de valor para contarle a su padre que moriría en poco tiempo. “Fue inevitable enterarnos que se iba a morir, pero él no lo sabía todavía”, contó.

Juan Guilera reveló que la muerte de su padre ha sido el momento más difícil de su vida - crédito @laredcaracol/Instagram

Según relató el protagonista de la producción Nuevo Rico, nuevo pobre, que ya llegó a su fin en las pantallas de Caracol Televisión, tras una larga lucha en la que incluso su padre se extirpó un riñón, al final el cáncer le ganó la batalla: “Vi cómo se desvanecía, como con la morfina, perdía su personalidad y se convertía en un ente”.

“En un examen general le detectaron sangre en la orina. Le hicieron un estudio y encontraron un tumor en el riñón. Tenemos dos riñones. Entonces, lo primero que se hace generalmente, si no se puede curar, es extraer un riñón. La persona, comiendo menos sal, puede vivir con un riñón. Entonces, sí, vivió como cinco años más y nada. Después le agarraron el esófago, metástasis de un día para otro, y se murió en mes y medio. No sé por qué a una persona le da cáncer, la verdad. Tal vez tenía cosas que no lo hacían tan feliz” ,inició narrando Juan Guilera en entrevista con La Red, donde habló acerca de cómo se enteró su padre de la enfermedad que cinco años después cobró su vida.

El actor recordó cuando el cuerpo médico que atendía a su padre citó a toda su familia para comunicarles que, el cáncer que padecía su papá había comprometido su esófago y que su muerte, era inevitable.

“Bueno, su papá tiene cáncer nivel cuatro.” Yo respondí: “Ah, okay.” Pensé que había diez niveles, no cuatro. Fue inevitable para todos saber que se iba a morir, aunque él no lo sabía todavía. Nos dijeron que era nuestra decisión contarle o no. Finalmente,él me preguntó a mí, se lo dije y fue el peor momento, porque le dio mucho miedo y empeoró radicalmente. Ahí fue necesario conectarlo con morfina para aliviar el dolor y esperar.