El actor Juan Guilera habló del trastorno auditivo que padece y que lo afecta a diario: “Me quita la paz”

Juan Guilera explicó de se trata el trastorno neurológico que le afecta su vida diaria e incluso las relaciones - crédito @guilera_juan/Instagram

El actor argentino Juan Guilera que protagonizó la nueva versión de la producción Nuevo rico, nuevo pobre, confesó el trastorno que padece y afecta su vida a diario, incluso sus relaciones interpersonales y sentimentales, pues no soporta ciertos ruidos que le pueden causar de manera involuntaria irritación, ira o ansiedad.

De acuerdo con lo que relató el también modelo, sufre misofonía, una condición auditiva que lo hace hipersensible a sonidos especialmente artificiales y repetitivos que atacan su estado de ánimo y sistema nervioso: “Me puede volver loco, acaba con mi paz”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Soy muy sensible a los ruidos que no son orgánicos. Me explico, por ejemplo, el ruido de un pajarito, el ruido de un río etcétera me encanta, pero el ruido de una heladera, ves la tranquilidad que da cuando se apaga”, comenzó detallando Juan Guilera en entrevista con el programa The Suso’s Show.

Juan Manuel contó que abandonó la idea de casarse cuando sintió dudas de la responsabilidad que implica un matrimonio - crédito @juanguileraonline/Instagram

Luego de que el humorista antioqueño le pidiera aclarar algunos mitos sobre su vida privada, el actor que se dio a conocer en Colombia por su participación en la serie juvenil argentina Patito feo que se emitió en el país por señal internacional, sacó a la luz el problema que le causa cuando escucha sonidos repetitivos o mecánicos.

“Me quita un poco la paz, a veces incluso los sonidos orgánicos también me causan estrés; por ejemplo: si hay una filtración de agua, esa gota cayendo al suelo me da algo, debo solucionarlo de inmediato, poner un trapo en el piso, taparla, algo, sino me puede volver loco. Inclusive, si estoy en el acto sexual y la cama suena, debo parar, sino no lo arreglo, no hay forma de continuar”, mencionó.

Ante un par de bromas de Suso el Paspi, Guilera contó que no existe ha encontrado solución médica a su trastorno, pero que sí tiene una forma de mitigar el impacto de su problema.

“Ahora me han salvado la vida estos auriculares que vienen ahora con cancelación de ruido, son perfectos para aislarme. Porque los sonidos no naturales, sobre todo repetitivos me altera”, agregó Juan.

Qué tanto ha cambiado Juan Guilera desde que actuó en 'Patito feo' hasta su protagónico en 'Nuevo rico, nuevo pobre' - crédito @guilera_juan/Instagram y @uanGuileraMx/X

De ‘Patito feo’ a protagonista de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’: así lucía el actor Juan Guilera en su adolescencia

Son pocos los espectadores que recuerdan que el actor argentino que protagoniza la nueva versión de Nuevo rico, nuevo pobre, junto a Lina Tejeiro, también trabajó en la serie juvenil que en 2007 conquistó Colombia: Patito feo.

Juan Manuel Guilera saltó a la fama internacional gracias a su paso por 'Patito feo' - crédito @uanGuileraMx/X

Seguidores del actor compararon el antes y después de cómo lucía cuando era adolescente y qué tanto ha cambiado hasta ahora, pues actualmente tiene 38 años.

El artista nacido en Buenos Aires, Argentina, inició su carrera en la famosa serie Rebelde Way en el año 2003 y en 2004 debutó en el cine con la película Papá se volvió loco. Su primer protagónico lo consiguió en 2005 en el cortometraje ‘Gris’ y unos meses después, hizo su triunfal regresó a las telenovelas que lo llevó a la famosa serie de Patito feo, producción que protagonizaron Brenda Asnicar y Laura Esquivel.

En este drama escolar, llamado Patito feo y que generó tendencia a nivel Latinoamérica, Juan interpretó a Gonzalo Molina durante dos temporadas, las cuales fueron transmitidas entre 2007 y 2008. Él hacía parte del grupo de ‘Las populares’ denominado los Pretty Land School of Arts que era liderado por patito. Ellos buscaban derrotar a ‘las divinas’ y así poder representar a su colegio en un torneo musical.

Fue gracias a que integró el elenco de esta producción que también se vio en Colombia, que Guilera pudo recorrer junto a sus compañeros gran parte de Latinoamérica realizando numerosas presentaciones musicales de la telenovela.