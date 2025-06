Greeicy reveló que estuvo a punto de perder la oportunidad de cantar con Karol G en ‘Tropicoqueta’: “No le contesté”

Greeicy Rendón presumió que estuvo en la casa de Karol G donde grabó el tema 'Amiga mía' que hace parte del nuevo álbum de 'La Bichota' - crédito @karolg y @greeicy/Instagram

Greeicy Rendón presumió la forma en la que recibió de parte de la misma Karol G la invitación a colaborar en Amiga mía, tema que “La Bichota” alcanzó a incluir en su nuevo disco llamado Tropicoqueta.

Según contó la cantante y actriz caleña, estuvo a punto de quedarse por fuera del trabajo discográfico que lanzó la artista paisa el 20 de junio, día en el que se enteró que hacía parte de las colaboraciones con las que la intérprete de Latina foreva rindió homenaje a sus raíces.

Dentro del viaje que Karol G realizó por los diferentes sonidos latinoamericanos en su quinto trabajo discográfico de estudio, tuvo en cuenta a su colega caleña Greeicy Rendón a la que invitó en persona para unir sus voces, talento y sensualidad en lo que la también actriz definió como la canción perfecta para dedicar esa cómplice de vida. No obstante, el junte estuvo a poco a de no suceder.

Según confesó la cantante caleña, cuando logró contestar la llamada de “La Bichota”, esta le comentó que ya había completado los temas y colaboración que presentaría en su álbum, pero que tenía una canción para que grabaran juntas; no obstante, la debía hacerse al día siguiente: “Por cosas del destino yo estaba en Colombia y ella también”.

“Ovy llamó a Mike, Ovy es uno de los productores de Karol G. Yo oí cuando le dijo ‘la G está buscando a Greeicy‘, me pidió que le diera el número. Como Mike contestó altavoz,yo quedé paralizada, yo me estaba bañando y yo como que Jajajaja. Cuando salí del baño, ya Karol me había hecho videollamada", empezó contando la actriz caleña en entrevista con el medio digital Básico.

En ese momento, Greeicy quedó sin palabras y sorprendida porque la artista paisa la había tenido en cuenta, pero además todo había coincidido para su encuentro se hiciera realidad, aunque, la actriz debió tomar un vuelo a Medellín, ciudad natal de “La Bichota”, en donde tiene su estudio privado.

“Le respondí y le dije Ay, qué pena que no había visto el celular. Avísame si andas por ahí y te pego una marcadita. Cuando como a las seis de la tarde videollamada Yo estaba con el bebé cargado. Estaba ahí toda despelucada. Y yo dije No, no importa. Karol me está llamando. Yo contesté Hola, reina. Pues con esa energía bonita que ella tiene, y me dice ya que estoy aquí, tengo una canción que siento que es la canción para las dos. Lo único es que yo ya entregué mi álbum y no sé si es como la disposición, el tiempo para correr“.

El total, Tropicoqueta está compuesto por 20 canciones. Entre ellas se cuelan hasta cinco colaboraciones: en este disco escucharemos junto a Karol G a Eddy Lover, Marco Antonio Solís, Mariah Angeliq, Manu Chao y Greeicy Rendón, cantante con la que grabó contrarreloj.

“Vos me estás diciendo a mí que si tengo la disposición de correr yo, si es que estoy que me tiro aquí ya por el balcón, le dije cuándo, a dónde le llego. Al otro día efectivamente fui a su casa. Y grabamos en su estudio“, contó Greeicy.

Al final, la actriz caleña se refirió al mensaje que ambas cantantes quisieron transmitir en su colaboración y cómo se identifica con ella.

“Esa canción siento que tiene un mensaje bien poderoso para las mujeres. Siento que muchas veces a las amigas no sabemos como decirle sabes que ese hombre no te conviene porque yo me doy cuenta desde afuera cosas que vos no, pero si no tenés las palabras mándele amiga mía por el chat directamente. Buena, buena”, concluyó.