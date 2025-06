El vínculo entre santería y estructuras criminales reapareció con la captura del jefe de sicarios de La Terraza

En Armenia fue capturado alias Yordi uno de los capos de banda criminal La Terraza de Medellín - crédito Policía

El segundo cabecilla de la organización criminal conocida como La Terraza, identificado como Juan Pablo Taborda Zamora, alias Yordi, fue capturado por las autoridades en la ciudad de Armenia, dentro de una lujosa mansión el pasado 16 de junio de 2025, tras ser señalado como responsable de ordenar un ataque armado contra un exfutbolista en marzo pasado.

La operación que condujo a la detención de Yordi se desarrolló en una exclusiva zona residencial de Armenia, en un duplex con piscina donde el jefe de sicarios se encontraba alojado desde abril pasado.

De acuerdo con El Tiempo, el señalado se encontraba huyendo de Medellín luego de los señalamientos del alcalde Federico Gutiérrez de ser el autor intelectual del ataque armado en marzo a un gastrobar de Belén Rosales, propiedad del exfutbolista de Atlético Nacional, Elkin Blanco, en el que un hombre fue asesinado.

A través de sus apoderados, emitió un comunicado en el que negó su relación con el hecho, remarcando que en ese momento no cursaba ningún proceso en su contra. Tras su detención, alias Jordi quedó en libertad por una decisión del Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Antioquia, amparada en que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para justificar una medida de aseguramiento en su contra. No obstante, el proceso judicial continuará.

Las imágenes difundidas por las autoridades del opreativo, sorprendieron no solo por los hallazgos de dinero y objetos de lujo, sino por la presencia de altares de santería en diferentes espacios de la mansión.

En los operativos se encontraron altares de santería, lujos y armas en la propiedad del acusado - crédito Policía Nacional

Las fotografías difundidas por las autoridades muestran estos altares cuidadosamente dispuestos con imágenes, velas y objetos rituales. Esta práctica, de origen afrocaribeño, suele asociarse en algunos contextos con la búsqueda de protección espiritual o el éxito en actividades ilícitas.

La existencia de estos altares sugiere que Yordi recurría a este tipo de rituales para blindarse ante posibles amenazas o para asegurar el éxito de sus operaciones, en lo que constituye una práctica común entre líderes de organizaciones criminales en Colombia.

En los altares se encontraron elementos como fotografías tipo documento de diferentes personas, cartas del tarot, cigarrillos, joyas, copas con agua y crucifijos, así como cuadros, figuras y estatuas vinculadas a dicha creencia.

Los origenes de la santería

La santería cobró forma en Cuba en el siglo XIX, gracias a la unión de creencias del catolicismo y de la etnia de los Yoruba, de la que provienen buena parte de los afrocubanos - crédito Freepik

También conocida como culto lucumí, Regla de Osha, Regla Lucumí, Lucumí u Orisha; la santería se desarrolló en Cuba a finales del siglo XIX por influencia de la diáspora africana.

Sus creencias tienen influencia directa de la etnia de los Yoruba, originaria de África Occidental, principalmente en Nigeria y Benín. Con la llegada de los esclavos y producto de su asimilación durante los días de la colonización y en los años siguientes a la independencia de los paises latinoamericanos, muchas de sus prácticas se fueron entrecruzando con el catolicismo y el espiritismo hasta dar forma a la santería.

A diferencias de otras prácticas religiosas, en la santería no hay una autoridad central que de unos lineamientos específicos, lo que permite distintas variaciones de esta. Tampoco hay lugares específicos para rendirles tributo.

Lo que sí es claro en todos los casos es que se trata de una práctica politeista y que gira alrededor de las orishas, deidades ligadas tanto en nombres como en atributos a divinidades Yoruba y los santos católicos. Para los creyentes de la santería, cada ser humano tiene un vínculo personal con un orisha concreto que influye en su personalidad y destino. Siguiendo ciertos pasos para conocer su orisha tutelar, este pasa a ser su guía.

Conforme la práctica se fue expandiendo por el Caribe (especialmente a raíz de la persecución de la dictadura de Fidel Castro a sus practicantes durante la segunda mitad del siglo XX y hasta los años 90), la santería fue adoptada de manera paulatina por grupos al margen de la ley, siendo el narcotráfico uno de los casos más evidentes y documentados.

En 2010, el periodista Carlos Montiel autor del libro La fe de los sicarios, contó en el portal Zenit-El Observador en que consistía el nexo entre la santería y los grupos narcotraficantes.

“Algunas organizaciones criminales de tráfico de drogas ávidas de poder, se acercan a sectas de magia negra que realizan rituales o sacrificios con seres humanos, para blindar a sus narcotraficantes o sicarios. Otras, son ‘santificadas’ con rituales de brujería totalmente espeluznantes. Recurren a la santería para solicitar blindaje contra sus enemigos”, explicó, apuntando que en la frontera entre México y los Estados Unidos “prolifera la brujería satanista, la santería, el vudú, y cultos sacrificiales como la ‘santa’ muerte”.

La Santa muerte es venerada por algunos capos de la droga - crédito ARTEMIO GUERRA BAZ /CUARTOSCURO

Colombia no es la excepción, y los casos de narcotraficantes o miembros de grupos delincuenciales, paramilitares o guerrilleros son recurrentes. En ese sentido, el hallazgo de los altares de santería en la mansión de alias Yordi es un ejemplo más de lo extendidas que se encuentran estas prácticas en La Terraza.

En octubre de 2020 fue detenido Norvey Palacio Hernández, alias Mocho Vives, en Medellín. Durante su arresto, las autoridades descubrieron que utilizaba una figura de santería como parte de sus rituales de protección. Consistía en una cabeza reducida de madera escondida en un frutero, rodeada de sal, dulces, arroz y un velón, según informaron los investigadores.