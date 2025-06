31 soldados habrían sido secuestrados en zona rural de El Tambo, Cauca: estarían bajo custodia de 200 civiles

Los uniformados habrían sido retenidos por civiles de La Hacienda, zona rural de El Tambo - crédito Ejército Nacional

Hay tensión en el departamento de Cauca después de que se conocieran nuevas informaciones sobre el presunto secuestro de 29 soldados y dos suboficiales del Ejército Nacional.

Según versiones preliminares, los uniformados habrían sido retenidos en medio de una asonada organizada por habitantes del sector de La Hacienda, zona rural del municipio de El Tambo, en el departamento del Cauca.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque el Ejército Nacional confirmó en la tarde del sábado que se trataba de cuatro uniformados, se estima que los 31 soldados permanecen retenidos en el polideportivo del sector, bajo la custodia de, al menos, 200 civiles que habrían sido instrumentalizados por el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

Entretanto, desde el Ministerio de Defensa rechazaron la detención de los uniformados. En un mensaje en su cuenta de X, el ministro Pedro Sánchez fue contundente al afirmar que la institución seguirá realizando operaciones militares para retomar el control de la zona.

El ministro de Defensa reprochó la retención de los 31 soldados en el departamento del Cauca - crédito red social X

“La Constitución Política de Colombia es clara. Nadie puede retener a alguien, excepto las autoridades legítimas del Estado y según el marco legal. Lo demás es secuestro así lo intenten maquillar.No existe ningún lugar prohibido para que la Fuerza Pública cumpla con su misión constitucional de restablecer el orden y garantizar la seguridad. La asonada a la Fuerza Pública es un delito y por ende, un ataque al Estado Colombiano”, señaló Sánchez.

Asimismo, hizo alusión a la instrumentación de los habitantes para retener a la fuerza pública, pese a los esfuerzos del Gobierno nacional para reemplazar los cultivos ilícitos por proyectos productivos.

“La población del cañón del Micay es gente que quiere dejar los cultivos para uso ilícito y transformar el territorio a la paz. No quieren que sus hijos sean reclutados para la violencia, no quieren que sus campos estén llenos de minas y no quieren sembrar un cultivo que se transforma en veneno y muerte. La educación, la salud, las vías, la cultura, el deporte y el trabajo digno van a llegar al Cañón del Micay. Los terroristas son temporales, el Estado es permanente”, concluyó el ministro.

Hasta donde se conoce, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 4, adscritas a la Tercera División del Ejército, sufrieron una asonada en el sector La Hacienda, en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, departamento del Cauca, durante operaciones militares realizadas en la mañana del sábado 21 de junio.

El comandante de la Tercera Brigada del Ejército entregó detalles de los hechos - crédito @EjercitoDiv_3/X

El incidente se produjo en medio de la captura de un presunto integrante de la estructura Carlos Patiño, una de las facciones disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que mantiene una fuerte presencia en la región.

La operación militar, que tenía como objetivo debilitar la influencia de los grupos armados ilegales en el Cañón del Micay, derivó en una situación de orden público compleja. Inicialmente se habló de que durante el procedimiento, el comandante de la unidad y tres soldados profesionales fueron privados de la libertad por habitantes del municipio, que los retuvieron en el polideportivo.

Según las autoridades, estos civiles habrían actuado bajo la influencia y presión de la estructura Carlos Patiño, que utiliza la instrumentalización de la población como táctica para obstaculizar las acciones de la fuerza pública.

Mientras tanto, el resto del personal militar permaneció en las afueras del centro poblado, rodeado por aproximadamente 200 habitantes del cañón del Micay, quienes, de acuerdo con los reportes oficiales, también habrían sido instrumentalizados por el grupo armado ilegal.

En marzo de 2025, otros 29 uniformados fueron retenidos por miembros de la comunidad en el El Plateado- crédito redes sociales

El brigadier general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército, denunció públicamente la estrategia de la estructura Carlos Patiño. “Nuevamente, la Carlos Patiño acude a una de sus estrategias de más bajo calibre y es la de instrumentalizar a la población civil para evitar el desarrollo de operaciones militares”, afirmó el alto oficial.

Mejía explicó que el grupo armado logra someter a la población mediante amenazas, con el objetivo de recuperar a sus integrantes capturados y generar asonadas que dificultan la labor de las fuerzas armadas. “Constriñen a la población, logran recuperar esta persona y generan una asonada, un secuestro prácticamente contra nuestros hombres”, puntualizó.

A pesar de la adversidad, el despliegue de tropas en la zona continuó con el propósito de restablecer el orden, proteger a la población civil y garantizar la misión institucional del Ejército.

“Las operaciones continúan desarrollándose con más fuerza, nunca vamos a parar. Una asonada no será mérito para detener la fortaleza de nuestros hombres; por el contrario, nos genera un mayor compromiso y un mayor reto contra estas estructuras que finalmente tendrán que abandonar vivos o muertos el Cañón del Micay, el desarrollo de las operaciones militares no va a terminar (sic)”, señaló el general.