Petro confirmó que la asamblea constituyente que promueve no se realizará en su mandato: “Que se haga después de que pase mi gobierno”

Gustavo Petro anunció su deseo de convocar una asamblea nacional constituyente - crédito Ricardo Maldonado Rozo /EFE

El 20 de junio de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que con la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de la República iba a derogar el decreto que instauraba la consulta popular. Sin embargo, dijo que su próximo movimiento político será convocar la asamblea nacional constituyente en las elecciones de 2026.

“Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria (...) Por eso será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones, señaló en su cuenta de X.

La revelación del gobernante de los colombianos generó una oleada de reacciones en redes sociales, los usuarios cuestionaron la idea calificándola como un ataque directo a las bases legales establecidas. Por lo anterior, Petro aclaró que la constituyente que propone no se realizará mientras sea presidente.

Así mismo, señaló que su propuesta tiene como objetivo proteger la soberanía del país y evitar que Colombia sea liderado por personas cercanas al paramilitarismo.

El jefe de Estado aseguró que espera ser un ciudadano del común si se llega a votar su última propuesta en el país - crédito @petrogustavo/X

“Quieren acabar con el concepto de “soberanía popular” para volver a la gobernanza paramilitar, la esclavitud del pueblo bajo la amenaza de la muerte, y yo quiero emancipar al pueblo, por eso le solicito al pueblo que se autoconvoque en Asamblea Nacional Constituyente, que se realice después que pase mi gobierno y yo sea un ciudadano del común”.

Y agregó: “Hoy después de vivir en lo que va del siglo XXI, una gobernanza paramilitar, es decir una dictadura, donde los jefes políticos del paramilitarismo tenían control sobre los tres poderes, la refundación de la patria, dijeron, hecha de facto y a masacre extendida; la corte suprema resistió, hasta el cartel de la toga, y la corte constitucional supo poner punto final, al suspender la tercera reelección, y obligar a confesar la verdad a los paramilitares. El pueblo, el soberano, decidió el fin de la gobernanza paramilitar, votando por mi (sic)”.

Petro no considera que su propuesta de una asamblea nacional constituyente no vulnera la separación de poderes - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Incluso, señaló que su iniciativa no busca perjudicar el Estado social de derecho y mucho menos imponer una dictadura en Colombia, sino que busca que el pueblo se pronuncie.

“Cuando dices que no respeto la independencia de poderes porque convoco la soberanía popular, te equivocas, si el pueblo se autoconvoca, nadie puede impedirlo, no tiene, ni persona natural ni institución constituida, el poder para ello, a menos que quiera imponer la dictadura”, señaló el primer mandatario.

Los cambios que quiere hacer Petro con su asamblea nacional constituyente

El presidente Petro fue señalado por un usuario de intentar eliminar la actual Constitución Política. “Recordaré a Petro como aquel personaje triste que por pura vanidad quiso sepultar la constitución del 91. Acabar con el pacto social más importante del país en su historia, solo por no haber sido protagonista del mismo. Petro es un experto en darle razón a la peor derecha”, escribió.

Frente al comentario, el jefe de Estado señaló que no tiene intención de que en el país se instaure una nueva constitución, pero que sí desea que se modifiquen ciertos puntos de la Carta Magna. Su propósito es incluir temas que no se pusieron sobre la mesa en 1991, como el cuidado del medio ambiente o la búsqueda de la paz en el territorio nacional.

El jefe de Estado sostuvo que su propósito es incluir temas que no se pusieron sobre la mesa en 1991 como el cuidado del medio ambiente o la búsqueda de la paz en el territorio nacional - crédito @petrogustavo/X

“Mi estimado Camilo, quien le dijo que la próxima asamblea nacional constituyente derogaría la constitución de 1991? Yo no votaría por eso, pero sí para quitarle algunas contra reformas lesivas, pondría temas que no se estudiaron como la crisis climática, pero sobre todo volvería práctica la constitución de 1991, volviéndola realidad. Volver realidad cotidiana, el estado social de derecho, el equilibrio con la naturaleza y la paz. Hoy no se aplica la constitución de 1991”, explicó el mandatario.