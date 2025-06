La actriz Aida Morales reveló que le fue infiel a su exesposo: “El fuego se apagó”

Aida Morales habló de su separación, un proceso que enfrentó con honestidad ante los medios y sus seres queridos - crédito @aidamoralesactriz/Instagram

La actriz Aida Morales, reconocida por su extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, compartió los detalles más íntimos y valientes de su proceso de separación tras 23 años de matrimonio, revelando el miedo, el dolor y el aprendizaje que marcaron una de las decisiones más trascendentales de su vida.

En una entrevista concedida a la emisora Bésame, la actriz relató con honestidad el temor que sintió ante la exposición mediática de su separación. “Lo que más miedo me dio fue enfrentar a los medios. Eso me aterraba”, confesó Morales.

La presión de las redes sociales y la circulación de fotografías junto a Fabián, su actual pareja, la llevaron a tomar la iniciativa de comunicar su situación antes de que otros lo hicieran por ella: “Con mi mánager preparamos un comunicado de prensa porque preferí ser yo quien comunicara lo que estaba pasando antes de que lo hicieran otros”.

El comunicado se envió a las 9:00 a. m., y apenas tres horas y media después, a las 12:30 p. m., la noticia ya ocupaba titulares en la televisión nacional. Morales describió ese momento como uno de los más difíciles: “Ver los titulares me aterrorizó. Sentí el peso de lo que había hecho, pero también la necesidad de asumirlo con dignidad”.

La actriz no solo enfrentó la opinión pública, también sostuvo conversaciones sinceras con su hija y su exesposo, demostrando una determinación que, según sus palabras, la acompañó en cada etapa del proceso.

Aida Morales fue transparente respecto a los motivos de la ruptura: “Realmente sentí que el viento me estaba empujando hacia adelante, pero mi pareja no iba a mi ritmo. El fuego se apagó”. La decisión de separarse surgió tras una profunda reflexión personal. “Me pregunté: ¿eres feliz? Y la respuesta fue no. Ahí supe que tenía que tomar el paso, aunque fuera doloroso”.

La relación con Fabián, su actual pareja, comenzó formalmente 20 días antes de la publicación del comunicado, aunque Morales reveló que el primer encuentro entre ambos ocurrió ocho meses antes: “Lo vi por primera vez ocho meses antes. Nos sentamos a hablar y me enamoré de todo lo que me contaba. Él tenía 35 años y yo 45”.

La diferencia de edad y la posibilidad de controversia pública no la detuvieron. “Asumí mi decisión con la misma fuerza con la que enfrenté a mi hija y a mi exmarido. Y con esa misma fuerza enfrenté a los medios”, expresó Morales.

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista citada fue la confesión de Aida Morales sobre su infidelidad: “Los hombres pueden ser infieles y la sociedad muchas veces lo perdona, pero cuando una mujer lo es, la condenan. Yo lo fui. Hay que asumirlo, sin justificaciones. Me enamoré y decidí vivir ese amor”.

La actriz destacó que su relación actual no representa una aventura pasajera, sino un renacer emocional. “Aprendí que del amor no se muere. Lo importante es ser honesta con uno mismo y con los demás. Yo lancé y me arriesgué, y hoy estoy con una persona que ha sido mi fórmula de vida (...) No podemos vivir donde no somos felices. Hay que tener la valentía de cerrar ciclos cuando ya no hay amor. Amar también es atreverse a cambiar, incluso cuando duela”, reflexionó.

Aida Morales ha construido una carrera artística de más de cuatro décadas, consolidándose como una de las figuras más versátiles de la actuación en el país. Su formación en Bogotá junto a maestros como Paco Barrero, Raúl Wiesner y Pepe Sánchez le permitió asumir papeles destacados en telenovelas como A corazón abierto, producción que le valió una nominación al premio India Catalina. Su presencia en la pantalla se extendió a otras series emblemáticas como Padres e Hijos, La viuda de la mafia, Los Reyes, El día de la suerte y Corazones blindados.