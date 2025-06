Estas son las famosas que quedaron con delantal negro en ‘Masterchef Celebrity’ y lo que pasó con su plato

Quiénes se llevaron los delantales negros Masterchef Celebrity - crédito @valeriaaguilar9/IG

La noche del primer reto creativo en MasterChef Celebrity estuvo marcada por la tensión y la sorpresa, ya que Yesenia y Valeria, dos de las concursantes consideradas más fuertes por sus compañeros, se enfrentaron a una inesperada derrota que las llevó a portar el temido delantal negro.

El desafío, planteado por los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, consistió en preparar un plato cuyo ingrediente principal fuera la pechuga de pollo. Sin embargo, la dinámica del reto añadió una dificultad adicional: los participantes debían cocinar en parejas, unidos por una filipina doble, lo que limitó la movilidad y la comunicación directa durante la preparación.

La mecánica del reto exigía que solo el concursante ubicado al frente pudiera manipular los ingredientes y utensilios, mientras que el otro debía limitarse a asistir verbalmente y a probar la comida. Esta condición puso a prueba la coordinación y la confianza entre las parejas, quienes tuvieron la libertad de elegir a su compañero entre las celebridades presentes.

La elección de las duplas se convirtió en un factor determinante para el desarrollo del reto, ya que la colaboración y la estrategia resultaron esenciales para sortear las limitaciones impuestas por la filipina doble.

En medio de la competencia, la creatividad y la destreza culinaria se pusieron a prueba, así que Yesenia y Valeria optaron por presentar una arepa con pollo desmechado, una propuesta que, en principio, parecía cumplir con los requisitos del reto y reflejaba la identidad gastronómica de ambas participantes, así como lo que muchos pensaban, que son de las buenas cocineras.

Sin embargo, durante la evaluación, el chef Jorge Rausch detectó un error crucial: al voltear la arepa, descubrió que estaba quemada por debajo y este detalle no pasó desapercibido para el jurado, que valoró la presentación y el sabor, pero no pudo ignorar la falla técnica en la cocción.

La decisión de los chefs generó sorpresa entre los concursantes por el hecho de que los famosos consideran a Yesenia y Valeria como dos de las participantes más talentosas y consistentes en la cocina, lo que hizo que la entrega del delantal negro resultara aún más impactante.

La reacción de Yesenia ante la derrota fue de entereza y orgullo. “A mí no me duele ese delantal negro porque yo me siento muy orgullosa de mi plato”, expresó, mostrando una actitud positiva a pesar del revés.

Mientras que Valeria aceptó la derrota y bromeó al respecto y Claudia Bahamón intervino para recordarles que portar el delantal negro no significa una eliminación inmediata, sino que deben estudiar más, probar más y superarse para quitárselo.

“Lo bueno de tener el delantal negro es que tienen la posibilidad siempre de quitárselo cocinando, así que todavía tienen oportunidad para no ser eliminadas de la cocina más grande del mundo”, afirmó, alentando a las concursantes a mantener la motivación y a aprovechar las próximas oportunidades para redimirse.

El reto creativo de la noche del 20 de junio también tuvo un lado positivo para otros participantes, pues René Higuita y Raúl Ocampo fueron los que lograron destacarse con su preparación, que fue seleccionada como la mejor por los chefs. Como reconocimiento, recibieron el pin de inmunidad, asegurando su permanencia en la competencia al menos por una semana más.

La victoria de esta dupla no solo les otorgó seguridad, también provocó una emotiva reacción en René Higuita, que tan pronto escuchó el veredicto, estalló en lágrimas y dejó un emotivo mensaje con el que conmovió a sus compañeros y añadió una carga emocional a la jornada.

Esto porque el nombre del plato fue “La doble R Italia 90″, el cual fue puesto como un homenaje de Ocampo al exarquero, recordando su histórica participación en el Mundial de Fútbol de 1990, esta acción no pasó desapercibida para Higuita y fue ahí cuando se expresó.

“Yo recuerdo el momento y se vienen todavía las lágrimas, fue un momento en mi vida inolvidable. yo no sé hasta dónde voy a durar, pero los homenajes son en vida, primero estar acá y conseguir una cantidad de amigos, después empezar con esos canticos que escucha uno en los estadios, ver a esta dama (Valeria) con ese corazón (de su rostro) y un compañero (Raúl) que me llevó a la gloria”, dijo Higuita, visiblemente conmovido.