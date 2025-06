El esposo de Laura Tobón se viralizó en las redes tras su reacción por una broma que le hizo la modelo

La actitud de Álvaro Rodríguez frente a una tendencia en las redes sociales generó preocupación y discusión entre los seguidores de Laura Tobón - crédito @alvarorodriguezf/Instagram

El esposo de Laura Tobón, Álvaro Rodríguez, se convirtió en tendencia en redes sociales tras protagonizar una reacción inesperada ante una broma realizada por la modelo y presentadora.

El momento, que rápidamente se viralizó, tuvo lugar en un video publicado por Tobón en su cuenta de TikTok, donde la pareja compartía un momento cotidiano junto a su hijo Luca.

La modelo decidió sumarse a una tendencia de la red social en la que uno de los miembros de la pareja presenta al otro como su “novio” o “esposo actual”, buscando captar la reacción espontánea del hombre. En el video, Tobón aparece junto a su hijo Luca y su esposo Álvaro Rodríguez y le dice a él “mi actual esposo”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La presentadora se sumó a un popular “trend” de TikTok al referirse a su esposo, Álvaro Rodríguez, como “mi actual esposo”, buscando generar una reacción espontánea. Sin embargo, la respuesta de Rodríguez, visiblemente incómodo, sorprendió a los usuarios y desató una ola de comentarios - crédito @Laura_Tobon/TikTok

La reacción de Rodríguez no tardó en llegar. Visiblemente incómodo, respondió: “Soy tu esposo, ¿cómo así?”, mostrando un gesto serio y, según algunos usuarios, incluso molesto.

En el video, se percibe cómo la incomodidad del empresario se traduce en una expresión facial seria y una breve exclamación que incluye una grosería, lo que acentuó la tensión del momento.

Tobón, por su parte, intentó suavizar la situación explicando que se trataba de una broma propia de la red social: “Mi amor, es un trend, estoy molestando, tú eres mi actual esposo... Es un trend, te lo prometo, yo te amo hasta la vida eterna, hasta que la muerte nos separe”.

En el video, la presentadora explica entre risas: “Es un trend, te lo prometo… yo te amo hasta que la muerte nos separe”, buscando aclarar que era solo una broma - crédito @laura_tobon/Instagram

La reacción de Álvaro Rodríguez se alejó del tono humorístico que caracteriza a muchos de estos videos, lo que provocó una ola de comentarios y opiniones divididas entre los internautas. Mientras algunos usuarios interpretaron la respuesta como una muestra de incomodidad pasajera, otros expresaron preocupación por el tono y la actitud del empresario.

Las redes sociales, especialmente TikTok e Instagram, se llenaron de mensajes analizando el comportamiento de Rodríguez. Entre los comentarios más destacados se encuentran expresiones como: “Ufffff Lau tenaz… La gente se ríe pero me pareció terrible su reacción. No me imagino cómo debe ser. Espero que no sea contigo así siempre”: “La cara que puso ese hombre me produjo un miedo horrible, me recuerda a hombres violentos”; “No puedo estar más de acuerdo con los comentarios, de que esta actitud no es para nada chistosa. Ahí se nota la agresividad de ese hombre...”.

Laura Tobón felicitó a su esposo por el Día del Padre

El domingo 15 de junio se celebró el Día del Padre, una fecha que moviliza a miles de familias y despierta expresiones públicas de afecto y reconocimiento hacia la figura paterna.

Laura Tobón felicitó a su esposo por el Día del Padre y le dedicó conmovedoras palabras - crédito @laura_tobon/IG

Personalidades del mundo del entretenimiento y la televisión compartieron mensajes, fotografías y videos en sus redes sociales, rindiendo homenaje tanto a sus parejas como a sus propios padres.

Entre las publicaciones que más llamaron la atención fue la de Laura Tobón, que optó por una dedicatoria especialmente emotiva para su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez.

La presentadora compartió un reel en el que se observa a Álvaro Rodríguez junto a su hijo Luca, desde el instante mismo de su nacimiento. El video recopila momentos significativos de la vida familiar, mostrando escenas en su hogar, durante viajes y en diferentes escenarios privados.

Acompañando el video, Laura Tobón escribió un mensaje que conmovió a sus seguidores: “Feliz Día del Padre al hombre que no solo me eligió como compañera de vida, también eligió ser el mejor papá que nuestro hijo pudo tener. Verte con él es ver el amor hecho presencia, la paciencia en acción, la ternura más pura. Eres su ejemplo, su héroe, su abrazo seguro. Gracias por enseñarle que la fortaleza también se ve en la sensibilidad, que ser hombre es también saber amar con todo el corazón. Gracias por estar, por cuidar, por jugar, por enseñarle con tu forma de vivir. Nos sentimos tan afortunados de tenerte. Te amamos infinito”.