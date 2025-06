Blessd y Luis Díaz sacaron sus mejores pasos: bailaron champeta y se hicieron virales

Blessd bailó champeta con Luis Díaz - crédito @blessd/IG

El sábado 14 de junio, Barranquilla fue testigo de una de las celebraciones más esperadas del año en el ámbito deportivo y del entretenimiento porque el futbolista colombiano Luis Díaz, figura de la selección Colombia y del Liverpool inglés, contrajo matrimonio con su pareja de toda la vida, Geraldine Ponce, en una ceremonia que reunió a grandes personalidades y a destacados artistas del país.

Entre los invitados especiales al evento no solo estuvieron familiares, amigos y compañeros de la pareja, también reconocidos exponentes de la música colombiana como Silvestre Dangond, Elder Dayán y Blessd, los cuales fueron los encargados de poner a vibrar la celebración con sus espectáculos en vivo.

En las redes sociales comenzaron a circular múltiples videos del matrimonio, donde se ve a Luis Díaz disfrutando al máximo la fiesta, sacando sus mejores pasos en la tarima junto a los artistas, pero uno de los momentos más comentados fue cuando el jugador bailó champeta con Elder Dayán y Blessd, pues nadie se esperaba que los cantantes sacaran esos pasos de baile.

En un momento de la presentación del cantante vallenato empezó a improvisar con otros ritmos y a hacer una especie de competencia de baile en la que participó Luis Díaz, un amigo de él, una de las invitadas, Blessd y el propio Elder.

Elder Dayán, Luis Díaz y Blessd bailaron champeta y sorprendieron a los fanáticos - crédito @elderdayanoficial/IG

Luis Díaz inició a sacar sus mejores pasos de baile al ritmo de la champeta, mientras los invitados y los participantes sobre el escenario lo ovacionaban, luego siguió Elder Dayán que aunque su género es el vallenato, no dudó en mostrar “sus prohibidos”.

Hasta que llegó la oportunidad de que Blessd demostrara su estilo, pero en un primer instante se negó porque “él no es costeño, sino paisa”, por ende no sabe bailar esa música. Sin embargo, las celebridades lo animaron a seguirlos.

“Espere, espere, eso a mí no me da, yo soy paisa, eso a mí no me da”, expresó “El bendito”.

“Parcero, haga lo que le salga, hermano”, le contestó Elder Dayán.

Seguido a esto, Elder Dayán arrancó a cantar champeta y Blessd empezó a brincar, moverse, bailar y jugar en la pista del escenario y los presentes lo aplaudieron, ovacionaron y felicitaron.

Elder Dayán, Luis Díaz y Blessd sorprenden bailando al ritmo de la champeta - crédito @elderdayanoficial/IG

En las redes sociales también están circulando otros videos de los momentos de baile épicos de Luis Díaz y sus amigos, pues hicieron competencia en parejas y con más invitados, que llamaron la atención por el estilo, la forma y los pasos que hicieron.

Luego hubo un espacio emotivo, que fue cuando el jugador de la selección Colombia, emocionado y sin contenerse, le cantó a su esposa mientras sostenía su mano, coreando a todo pulmón canciones emblemáticas junto a sus amigos y seres queridos.

Por su parte, el reguetonero paisa Blessd, con quien Luis Díaz ha demostrado tener una fuerte amistad, publicó un carrusel de 20 fotos del evento, desde su salida en avión hasta el show que dio y la fiesta inolvidable que vivió, acompañado de un mensaje lleno de cariño y gratitud. Además, en una de las instantáneas, se lo ve abrazando al jugador y en otra, bailando con él al ritmo del acordeón.

Luis Díaz bailando en su matrimonio - crédito @loshermanoscaines/TikTok

El delantero del Liverpool no tardó en responderle a Blessd con un cálido comentario que reafirma su cercanía con el cantante urbano:

“Te quiero, rey”, escribió Luis, sellando públicamente el aprecio que existe entre ambos.

La unión de Geraldine Ponce y Luis Díaz marcó un nuevo capítulo en su vida personal y también dejó ver el profundo lazo que el futbolista mantiene con su tierra, sus raíces y sus amigos del mundo del entretenimiento. La celebración, cargada de música, alegría y tradición, fue toda una sensación tanto para la pareja y los que asistieron como en los fanáticos que vivieron el momento a través de las redes sociales.