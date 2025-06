Agarrón entre María Fernanda Cabal y Andrea Petro por críticas a senadores: “La invito a conocer el verdadero dolor del pueblo”

La senadora hizo una lista de errores de su padre, Gustavo Petro, que habrían generado dolor en el pueblo colombiano - crédito Luisa González/Reuters

Crece la tensión entre Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, y la bancada del Centro Democrático, después de que criticara fuertemente a los senadores que se retiraron durante la sesión programada el martes 17 de junio en señal de apoyo al congresista Miguel Uribe Turbay, que se mantiene en estado extremadamente crítico en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

De hecho, en la mañana de este jueves 19 de junio, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal respondió a las críticas de la hija del presidente, asegurando que Gustavo Petro ha generado un fuerte dolor en el pueblo colombiano.

Según su comentario en su cuenta de X, el presidente ha logrado poner en jaque la salud de los habitantes, que ahora sufren por cuenta de las deficiencias en el sistema de salud, además de acabar con algunos programas beneficiosos.

“Andrea, la invito a conocer el verdadero dolor del pueblo colombiano, ese que ustedes dicen defender, pero al que han dejado abandonado. Han quitado subsidios a los servicios públicos, obligando a los más vulnerables a pagar hasta un 30% más en el recibo del gas. Negaron créditos a estudiantes del ICETEX que soñaban con progresar”, señaló la congresista.

La senadora enfureció por las críticas de Andrea Petro hacia senadores que apoyaron a Miguel Uribe - crédito red social X

Acompañado de una serie de casos en los que diferentes medios de comunicación registraron los problemas para acceder a medicamentos y tratamientos, la senadora del Centro Democrático concluyó su mensaje invitando a Andrea Petro a reflexionar sobre los presuntos errores cometidos por el Gobierno de su padre.

“Y lo más grave: han humillado a los ciudadanos con un sistema de salud en crisis, donde muchos han muerto esperando atención. Aquí le dejo este hilo con casos reales, para que entienda quiénes son los que realmente usan el dolor ajeno como coartada y abandonan al pueblo por conveniencia”, concluyó la senadora.

Frente al mensaje de María Fernanda Cabal, la hija del presidente no tardó más de 15 minutos en responderle, haciendo referencia específica a los problemas de salud que enfrentan los colombianos.

“María Fernanda, usted no puede hablar del dolor del pueblo cuando ha vivido toda su vida en el privilegio. ¿De qué pueblo habla, si nunca ha tenido que hacer fila en un hospital, buscar arriendo con el salario mínimo o mirar dos veces antes de tomar un bus?”, comentó la hija del presidente.

En un hilo de mensajes, Andrea Petro cuestionó a Cabal y su visión sobre el sistema de salud, asegurando que viene en crisis desde antes de la llegada de Gustavo Petro, cuando el Gobierno estaba a cargo de la derecha.

“El sistema de salud que hoy colapsa no lo destruimos nosotros. Fue creado por los mismos gobiernos que usted ha defendido toda su vida. Lo convirtieron en negocio, lo abandonaron y ahora pretenden culparnos del desastre que ustedes dejaron”, continuó.

En su crítica, aseguró que el presidente ha intentado restablecer la normalidad del sistema de salud, pero dando prioridad a los pacientes sobre las empresas privadas de salud.

“Nosotros no estamos acabando el sistema. Estamos tratando de salvarlo. No para beneficio de intereses privados, sino por los colombianos que ustedes han pisoteado durante décadas”, señaló Petro.

Frente a los casos expuestos por la senadora, Andrea Petro le recordó los graves problemas que enfrentó el sistema de salud con la Ley 100, que dejó a cientos de pacientes a la espera de medicamentos y tratamientos de complejidad.

“Saquemos el listado de muertos por la Ley 100. Las miles de vidas que se perdieron esperando una autorización, una cita, un medicamento. Eso también es responsabilidad de ustedes”, continuó Petro.

Finalmente, la hija del presidente le envió un fuerte mensaje sobre el supuesto uso del dolor como arma política, asegurando que nunca han conocido el dolor que padecen los colombianos.

“Nosotros entendemos al pueblo porque venimos del pueblo. ¿De dónde me va a decir usted a mí que lo entiende? No se representa al pueblo desde un curul ni desde una finca blindada a la realidad. No use el dolor ajeno como arma política. El dolor no se instrumentaliza: se escucha, se abraza y se transforma en dignidad y acción. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros”, concluyó la hija del presidente.