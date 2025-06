La romántica propuesta de imitador de Bob Marley en ‘Yo Me Llamo’: aseguró que compartiría los $500 millones con su pareja del ‘reality’

Pareja de Yo me llamo protagonizó emotivo momento al asegurar que repartirían el premio del programa - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

La más reciente emisión de Yo Me Llamo continuó demostrando por qué es uno de los concursos más populares de la televisión colombiana.

En esta temporada, los imitadores entregan cada noche una combinación de talento, historias personales y momentos únicos frente al público y los exigentes jurados. La gala de este miércoles 18 de junio estuvo marcada por la emoción de una nueva eliminación y confesiones inesperadas que sorprendieron a la audiencia.

En la competencia, el imitador de Raphael fue quien debió despedirse del escenario, dejando una actuación reconocida por jurados y televidentes. Pero otro momento destacado de la noche fue protagonizado por el doble de Bob Marley, quien además de defender su lugar con la interpretación del clásico Is This Love, fue protagonista de un ‘interrogatorio’ especial por parte del jurado.

El imitador confesó que la relación con la intérprete de Ángela Aguilar seguirá aun cuando el programa termine - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Al finalizar su presentación, César Escola le preguntó no solo por su relación con la competencia musical, sino también por el vínculo sentimental que ha desarrollado dentro del programa. El concursante encontró el amor junto a la imitadora de Ángela Aguilar, y los dos se han convertido en una de las parejas más visibles y queridas por sus compañeros y el público.

Cuando Escola indagó acerca del futuro de la pareja una vez termine Yo Me Llamo, el imitador de Bob Marley respondió que el destino decidirá, pero aseguró que el vínculo entre ambos va más allá del programa.

El imitador aseguró que compartiría el premio con su pareja - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Sorprendiendo tanto a los jurados como al público, confesó que incluso estaría dispuesto a compartir el premio mayor de 500 millones de pesos con su compañera en la competencia si lograra el primer puesto. “Me da pena decirlo, pero si a mí me llegara a ir muy bien, yo estaría dispuesto a confiar en su talento y confiar en su carrera”, expresó el artista, resaltando el valor del apoyo recibido por Ángela en cada gala.

Amparo Grisales rechazó en vivo a un participante de ‘Yo Me Llamo’ tras un comentario coqueto

Amparo Grisales, jurado y figura central de Yo Me Llamo, protagonizó un momento comentado durante el capítulo 107 del programa, cuando rechazó de manera directa a uno de los concursantes por un comentario considerado excesivamente coqueto. La actriz, reconocida por su franqueza y estilo contundente en el reality, no dudó en marcar límites ante la actitud jocosa de Luis Alfonso, uno de los favoritos de la temporada.

La famosa respondió con claridad, como es común en ella - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

El hecho ocurrió luego de la presentación del imitador, quien interpretó “Gomela y montañero” acompañado de una modelo en el escenario. A pesar del buen recibimiento de los jurados y la puesta en escena, el participante inició un intercambio con los jueces acerca de las citas y los besos, declarando: “A mí me gustan difíciles porque mi abuelita me enseñó que lo que fácil llega, fácil se va. Me gustan las que no se dejan besar”.

El tema derivó en una pregunta directa a Amparo Grisales sobre si daría un beso en la primera cita. “Depende, si me gusta, sí, claro. Besos sí, por qué no”, respondió la actriz. Aprovechando el momento, el concursante le preguntó: “¿Usted me daría un beso en la primera cita?”. Grisales reaccionó de forma contundente y sin titubeos: “A usted, no”.

El intercambio continuó brevemente cuando Luis Alfonso señaló que era necesario conquistarla de otra manera, a lo que la jurado reiteró que él no era su tipo y que no estaba dispuesta a besar a nadie. Tras el tenso momento, la conversación tomó un tono más amable entre los jueces, mientras el participante regresó al camerino sin quedar en riesgo de eliminación y asegurando su lugar entre los diez mejores del concurso.

El imitador del Señorazo es reconocido por su actitud bromista - crédito Yo me llamo / Caracol Televisión

La gala también destacó por el reconocimiento especial otorgado a Paquita la del Barrio, quien según la decisión de la inteligencia artificial, se llevó $7 millones y agradeció la oportunidad de continuar en competencia. El episodio reafirmó el sello característico de Amparo Grisales dentro del formato y generó una ola de reacciones en redes sociales.