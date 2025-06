Amparo Grisales rechazó a un participante de ‘Yo me llamo’ por ponerse bastante coqueto con ella

La famosa respondió con claridad, como es común en ella - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Amparo Grisales, actriz y presentadora, es reconocida por su imponente presencia en Yo me llamo, programa en el que se desempeña como jurado y su paso por el concurso se ha convertido en uno de las más polémicos por la forma en cómo da la devolución a los participantes con sus populares “erizadas” y los regaños a aquellos participantes que tienen una actitud cuestionable contra los jurados.

Sin embargo, la famosa también es reconocida por su cercanía con algunos participantes, por lo que causa todo tipo de comentarios en las redes sociales como X, donde se ha convertido en tendencia en varias oportunidades por sus frases contundentes tras cada una de las presentaciones que realizan los imitadores en las galas.

Precisamente, en el capítulo número 107 del famoso formato donde los concursantes trabajan para ser el doble exacto de su artista favorito, ocurrió un curioso suceso con uno de los favoritos de la temporada. Se trata de Luis Alfonso, que se destaca por su actitud jocosa, tal cual como el montañero original.

Pese a que esta razón es la que lo ha llevado tan lejos, Amparo Grisales no dudó en detenerlo en un momento en el que consideró que sus palabras hacia ella no eran correctas, pues el participante intentó mantener su actitud “coqueta”, lo que a la famosa actriz no le pareció.

El imitador del Señorazo es reconocido por su actitud bromista - crédito Yo me llamo / Caracol Televisión

Todo ocurrió después de que el artista interpretara Gomela y montañero, además de contar con la participación de una modelo en el escenario para que la presentación fuera más especial. Aunque el cantante convenció a los jurados y, en general, la puesta en escena fue halagada, le hicieron algunas recomendaciones a nivel vocal, pues consideraron que se notaba un poco nervioso con la presencia de la joven.

El artista intentó defenderse asegurando que no estaba nervioso y dijo las siguientes palabras: “A mí me gustan difíciles porque mi abuelita me enseñó que lo que fácil llega, fácil se va”. Y continuó: “Me gustan las que no se dejan besar”, por lo que se desató una discusión sobre si los besos se deberían dar en la primera cita.

Ante el cuestionamiento de César Escola, Amparo Grisales respondió que lo haría si le gusta el personaje: “Pues depende, si me gusta, sí, claro. Besos sí, por qué no”. En ese momento, el imitador le preguntó: “¿Usted me daría un beso en la primera cita?”, a lo que ella respondió de forma contundente: “A usted, no”.

El participante continuó: “Si ve, es una mujer difícil, hay que conquistarla de otra manera” y la jurado no dudó en interrumpirlo para decirle: “Qué tiene que ver, lo que pasa es que te tienes mucha confianza, pero no eres mi tipo de hombre ni estoy tampoco disponible para darle un beso a nadie”.

Después del tenso momento, la conversación continuó en tono de broma entre los jurados que siguieron hablando de la letra de la canción y luego el participante tuvo que ir de nuevo al camerino. Afortunadamente, no quedó en riesgo para la noche de eliminación y oficialmente hace parte del top 10.

La presentación de Luis Alfonso sorprendió - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Tras la tensa noche, Armonio eligió al participante más destacado de la gala, una decisión complicada, teniendo en cuenta que varios conquistaron a los jurados. Aunque Paquita la del Barrio fue la que se quedó con el reconocimiento de la inteligencia artificial durante la emisión del 17 de junio de 2025 y no solo eso, pues también logró llevarse a casa $7 millones. Así que se fue del escenario agradeciendo a Dios por la oportunidad de pasar al top 10.