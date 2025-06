Petro la emprendió contra sus ministros por no invertir en el Chocó y otras regiones históricamente olvidadas

El mandatario se refirió a la reforma a la justicia - crédito Presidencia

Durante su nuevo consejo de ministros televisado, que presidió el martes 17 de junio, el presidente Gustavo Petro les advirtió que si no se priorizan recursos para regiones históricamente marginadas como Chocó, el litoral Pacífico, el sur del Caribe, la Amazonía y la Orinoquía, no se aprobará el presupuesto general para 2026.

El mandatario condicionó la aprobación presupuestal a una redistribución que beneficie a las zonas con mayores índices de pobreza y exclusión, en contraste con la tendencia actual de asignar mayores partidas a departamentos como Antioquia, recogieron en el periódico El Espectador.

El encuentro, transmitido por los canales institucionales y redes sociales de la presidencia, tuvo como eje central el debate sobre la distribución del presupuesto nacional para el año 2026.

Fue durante la presentación de Planeación Nacional, cuando se expusieron datos que mostraban una concentración de inversiones en regiones como Antioquia, Bogotá y Cali, mientras que departamentos como Chocó y Guainía recibían menos recursos, lo que generó la reacción del presidente.

“Por qué Chocó es lo menos, acaso no fue el 80 % de la gente más pobre de Colombia la que votó por nosotros. ¿Por qué me tienen a Chocó así tan abandonado? Como si ustedes fueran Duque. Yo no resisto un gabinete así, traicionando al presidente todo el tiempo; yo no puedo seguir así”, expresó Petro ante sus ministros.

El mandatario calificó la situación como una “traición” y criticó que se premie con recursos a gobernantes de la oposición, a quienes acusó de “organizar golpes”.

Durante la exposición de Natalia Molina, directora del Departamento Nacional de Planeación, se presentaron gráficas y mapas que ilustraban la evolución de la inversión pública entre 2010 y 2025 detallaron en El Tiempo.

El presidente, sin embargo, interrumpió la presentación para señalar que el acuerdo de paz firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos establecía el compromiso de aumentar la inversión en las zonas más afectadas por la violencia, algo que, según él, no se ha cumplido.

“El mapa debería ser diferente por la paz de Santos y eso aquí no se ha cumplido y ustedes son los responsables”, reclamó el mandatario.

El presidente también criticó las bajas cifras de ejecución presupuestal de varias entidades, entre ellas el Ministerio de la Igualdad, que según el informe de Planeación solo ha ejecutado un 1,9 % de su presupuesto en lo que va del año. Para Petro, este bajo nivel de ejecución “deslegitima” los argumentos para mantener esa cartera ante el Congreso, según consignó El Espectador.

En su intervención, Petro insistió en que la distribución actual del presupuesto reproduce patrones históricos de desigualdad. Según el mandatario, los ministros “están invirtiendo la plata igual que hace 50 años” y concentran los recursos en Antioquia y Bogotá, lo que perpetúa la inequidad social.

“¿Por qué hay desigualdad social en Colombia? En parte por esto, porque el Gobierno mismo produce desigualdad y este también (...) No puede ser que este Gobierno, que se supone es de izquierda, haga estas circunstancias... Por pereza, porque los ministros, ministras y directores no miran dónde se invierte la plata o tienen otra agenda diferente a la agenda del Gobierno”, reprochó.

El mandatario también abordó la crisis fiscal que enfrenta el país y defendió la posibilidad de una nueva reforma tributaria, propuesta que ha generado controversia en distintos sectores.

El jefe de Estado consideró que la reforma sería una medida “sana” y que solo podría descartarse si las tasas de interés disminuyen. Además, rechazó las acusaciones de la oposición sobre un supuesto derroche de recursos públicos por parte de su administración.

Durante la reunión, Petro enfatizó la necesidad de que el presupuesto refleje las prioridades de su gobierno y no las de administraciones anteriores o de la oposición. “No hacemos las obras del Chocó negro, pero sí las de El Poblado blanco y eso se llama racismo”, sentenció el presidente, según publicó El Espectador.

Esta declaración subrayó su llamado a combatir la discriminación estructural en la asignación de recursos públicos. El consejo de ministros, transmitido en vivo, permitió que la ciudadanía presenciara el tono crítico y las exigencias del presidente hacia su equipo.