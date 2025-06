Melissa Gate contó cómo fue crecer junto a un padre alcohólico y un hermano con problemas de drogas: “Ya yo perdoné a mi familia”

Melissa Gate revela cómo superó un entorno de adicciones y logró el éxito en la televisión nacional - crédito cortesía del Canal RCN

La determinación y la claridad de objetivos han sido, según sus propias palabras, los factores que permitieron a Melissa Gate superar un entorno familiar adverso y alcanzar notoriedad en la televisión y las redes sociales.

En una entrevista con la presentadora cubana Tenay Rodríguez, la creadora de contenido relató cómo crecer en un hogar marcado por el alcoholismo y las adicciones la llevó a desarrollar una fortaleza mental que, sumada a su autenticidad, la convirtió en una figura polémica y admirada en el país.

Melissa Gate se crio en un ambiente familiar difícil en Medellín donde su padre enfrentaba problemas de alcoholismo y su hermano luchaba contra las drogas. La entrevistada explicó que desde pequeña debió afrontar el abandono emocional y el bullying, circunstancias que la empujaron a madurar antes de tiempo.

La influencer paisa reveló que el perdón ha sido clave para sanar las heridas de su pasado: “Ya hice las paces con todos” - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

A los 15 años, se convirtió en madre de Juan José, a quien más adelante envió a Estados Unidos con la esperanza de que encontrara mejores oportunidades. La joven estudió cosmetología y fundó su propia barbería, antes de conquistar las redes sociales con un estilo directo y sin filtros.

Durante la conversación con Tenay Rodríguez, la creadora de contenido reflexionó sobre el impacto de su infancia y la importancia del perdón: “Yo ya perdoné a mi familia. El perdón es lo más difícil de ejecutar en la vida, pero hay que hacerlo finalmente”.

Para Melissa Gate, el perdón representa una energía liberadora que permite sanar heridas profundas. “Yo realmente sí creo en el perdón porque es algo que te libera. El perdón, como energía sanadora, libera. Entonces, sí hay que perdonar”, indicó, y agregó que ya hizo las paces con su padre, el padre de su hijo y sus hermanos: “Con todo el mundo ya hice las paces. Yo ya perdoné al papá de mi hijo, a mi papá, a mis hermanos, a todos”.

Melissa Gate compartió en una entrevista cómo superó una infancia marcada por el alcoholismo y el abandono emocional- crédito Canal RCN

La entrevistada también compartió su perspectiva sobre la resiliencia y la responsabilidad personal: “A veces, pues nacemos en circunstancias en las que no queríamos nacer (...) Debemos afrontar nuestra realidad para poder salir adelante (...) Yo creo que lo más importante de todo es saber que tus padres siempre actúan por un bien común, o sea, todo obra para bien. Yo, la verdad, no le reprocho a mis padres el tiempo. Yo sé que todo lo que hicieron, lo hicieron con amor. Yo practico (...) estar como muy perdonando, porque también ellos ni culpa tienen. O sea, acá todos somos víctimas de un experimento”.

Melissa Gate considera que la determinación y la claridad de metas han sido claves para sobreponerse a las dificultades: “Yo creo que a mí lo que me diferencia es mi determinación y mi forma de pensar. Y que a mí no me importa si el mundo se me viene encima, yo quiero seguir adelante, cuésteme lo que me cueste. O sea, yo voy por mis objetivos, sí o sí. Entonces, yo creo que es algo que también nos falta mucho a la mayoría, y es luchar y determinar qué es lo que realmente quieres y qué estás dispuesto a hacer para lograrlo”.

En la entrevista, la creadora de contenido se dirigió a las niñas y jóvenes de Latinoamérica que atraviesan situaciones similares, aconsejándoles que reconozcan que sus padres suelen actuar buscando el bien común, aunque sus acciones puedan resultar dolorosas.

Melissa Gate envió un mensaje a niñas y jóvenes que enfrentan adversidades: el éxito depende de esfuerzo y determinación - crédito cortesía del Canal RCN

“Asumamos nuestra responsabilidad de seres humanos, como uno mismo, y hay que tratar de seguir adelante y hacer lo que tienes con lo que puedes, y darla toda. Pues ese siempre ha sido como mi tema (...) yo creo que la ventaja mía es que yo sé qué quiero, para dónde voy y cómo voy a lograrlo sin importarme las circunstancias. Si el ambiente cambia, lo que sea, yo ya sé cuál es mi objetivo. Entonces, por ese lado, es muy importante siempre tenerte las metas claras, trazadas, y saber para dónde vas (...) Yo tengo una frase, y es la siguiente: tú no tienes la culpa del lugar donde naces, pero sí de donde te mueres. Entonces, trabaja por dónde vas a morir, dónde vas a descansar, dónde vas a estar cuando todo esto termine”, expresó la influencer paisa.

Durante la entrevista, Melissa Gate también reflexionó sobre su infancia y el proceso de proteger a la niña que fue: “Creo que soñaría con lo mismo, porque no he dejado de ser niña. Creo que todavía soy la misma (...) No, pues que yo la protejo con toda. Y a veces es muy difícil sobrevivir siendo niño en un mundo de adultos, porque nos obligan a hacer cosas que no nos gustan, pero bueno. Seguiré en mi rol y nadie me lo va a quitar”.