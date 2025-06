Juicio contra dos generales por el magnicidio de Luis Carlos Galán entra en fase clave: habrían reducido la seguridad para facilitar el crimen

‘Yo me llamo’: Amparo Grisales no contuvo las lágrimas con emotiva presentación Los imitadores sorprenderán, pues saldrán con todo a la tarima para convencer a los jurados de que son el doble exacto

Shakira no para de romper récords: esta vez superó a Eminem en Spotify ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ no solo es un éxito en términos de recaudación y alcance global, también posiciona a Shakira entre las artistas más condecoradas del año