Incendio en el sur de Bogotá consumió tres viviendas y dejo varios animales muertos

El fuego destruyo tres viviendas y quemo a varios animales - crédito captura de pantalla City Tv

En horas de la noche del martes 17 de junio de 2025 se presentó una emergencia en el sur de Bogotá que terminó consumiendo tres viviendas y le arrebató la vida a varios animales.

Los hechos se registraron en el sector de El Espino, localidad de Ciudad Bolívar, luego de que un incendio acabara con tres viviendas de invasión, dejando a varias familias sin un techo.

Al percatarse de lo que estaba ocurriendo, la comunidad dio aviso inmediato a los organismos de socorro para que atendieran la emergencia.

Mientras ellos dieron arribo, la misma comunidad intentó controlar el fuego que poco a poco se estaba propagando.

Las investigaciones no han determinado la verdadera causa del origen de este incendio, pero algunos de los vecinos afirmaron que una de las hipótesis radicaría en un corto circuito.

Ever García, vecino del sector, conversó con Citytv para comentarle un poco de los minutos de angustia que se vivieron en el lugar: “Pues al parecer hubo un corto en una bodega, un corto, no se sabe si fue porque utilizan estufas eléctricas y se quemaron tres ranchos (...) afortunadamente no hubo víctimas ni nada, pero se murieron unos animalitos que murieron quemados, una perrita, un loro y unos pollos”.

Incendio en sur de Bogotá dejo varios animales muertos - crédito @BomberosBogota/X

Los Bomberos de Bogotá atendieron la emergencia con cuatro máquinas y un carro tanque para combatir el fuego que en cuestión de minutos acabó con tres viviendas. Estas estructuras estaban construidas con madera y materiales inflamables, lo que ocasionó que fuera mucho más rápida la quema de las mismas.

El incendio fue controlado sobre las 10:00 p. m. y se continúan las labores de inspección al material que quedo en el lugar que ocupaban las viviendas para confirmar las causas de este desafortunado hecho.

Incendio en bodega de colchones en Bogotá

Una fábrica de colchones en el sector de Patio Bonito, localidad de Kennedy, Bogotá, fue el epicentro de un incendio estructural el 16 de junio de 2025.

El hecho alertó a vecinos y curiosos que se acercaron al lugar para grabar la situación - crédito Pasa en Bogotá / X

Las alertas se encendieron en la comunidad al percatarse de una densa columna de humo en el aire, que de inmediato provocó que dieran aviso a las autoridades. Momentos después arribaron miembros de bomberos de las estaciones de Kennedy, Bosa, Central, Fontibón y Puente Aranda para apagar el fuego y mitigar el impacto de las llamas en el sector.

En vista de la magnitud de la emergencia se realizó un encerramiento de seguridad para evitar que algunos ciudadanos terminaran lesionados, teniendo en cuenta el flujo de los mismos en el lugar y la curiosidad de otros que los llevaron hasta el punto.

Los reportes preliminares no evidenciaron a personas lesionadas.

Línea 123

Un análisis de la Secretaría de Seguridad llevó al fin del plan piloto de videollamadas. Con más alternativas tecnológicas disponibles, se busca garantizar una mejor inversión de recursos - crédito Secretaría de Seguridad

Este número está habilitado en todo el país y es manejado por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y está ubicada en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4 Bogotá). De allí se desprende seis dependencias que atienden las emergencias: la Policía Metropolitana de Bogotá, el Centro de Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Movilidad, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Secretaría de la Mujer y el Instituto Distrital de Protección y bienestar Animal – Idpyba.

La atención la realizan aproximadamente 380 personas que reciben, gestionan y recepciones las solicitudes de los ciudadanos sin discriminar el grado de la emergencia por la que fueron solicitados. El número 123 está disponible las 24 horas del día, siete días a la semana y los 365 días del año, sin importar festividades o eventos importantes que pudieran posponer la atención.