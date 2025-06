Exministra de Justicia de Petro cuestionó a su exjefe por ‘decretazo’ de la consulta popular: “Es un salto con garrocha”

La exministra Ángela María Buitrago entregó documentación a las autoridades sobre presuntas presiones políticas en la cartera de Justicia - crédito Colprensa

La convocatoria a una consulta popular por parte del presidente Gustavo Petro, así como la posibilidad de se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente mediante la recolección de ocho millones de firmas, sin pasar por la aprobación del Senado, ha generado inquietud en sectores jurídicos y políticos.

Una de ellas fue Ángela María Buitrago, exministra de Justicia durante el Gobierno de Gustavo Petro, que calificó como un “salto con garrocha” el reciente decreto de consulta popular emitido por el Ejecutivo, cuestionando tanto su legalidad como su fundamento constitucional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En diálogo con W Radio, la exjefa de cartera sostuvo que la votación de la consulta popular en el Senado no presentó ninguna irregularidad.

“El Congreso nunca, ni omitió, ni retardó, ni no se pronunció. Si hubiese retardado, omitido o no pronunciado, era una opción en donde el presidente hubiera podido optar por otra vía. Pero en este caso el Congreso se pronunció (...) la discusión de sí se hizo la proposición o no de la votación de la consulta popular para invocar ese salto de garrocha que lo llamo yo a utilizar este mecanismo previsto en el artículo 54 de la Ley 134”, dijo la exfuncionaria al citado medio de comunicación.

Además, Buitrago afirmó que la decisión adoptada por la cámara alta fue legítima y que, lejos de existir una falla en el procedimiento, el resultado fue claro y negativo para la iniciativa, y enfatizó en que el decreto expedido por el Gobierno se basa en una supuesta excepción de inconstitucionalidad que, a su juicio, no tiene sustento en la Constitución Política.

“Técnicamente, me parece que están desconociendo la estructura constitucional para decretar un Estado inconstitucional de cosas”, insistió.