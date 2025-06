Ella es la presentadora del pueblo indígena murui que “erizó” a la audiencia al saludar en su lengua: “Eres inspiración”

La lengua murui muina fue escuchada en el noticiero de Rtvc gracias a Martha Rentería - crédito @reinadeamazonia2019/TikTok

Durante la emisión informativa del fin de semana del 15 de junio, un momento transmitido en televisión generó una fuerte respuesta emocional en plataformas digitales y medios de comunicación a nivel nacional. Fue en el noticiero de Rtvc – Sistema de Medios Públicos, conducido por Martha Rentería Mengaño, comunicadora indígena del pueblo Murui Muina, que comenzó su intervención con un saludo dirigido al público en su idioma originario.

La escena, grabada y compartida en su cuenta de TikTok, acumuló miles de visualizaciones en pocas horas y generó comentarios de admiración entre usuarios que señalaron haber sentido escalofríos al escuchar el mensaje.

Martha Rentería, originaria del municipio de Leguízamo, en el departamento de Putumayo, y perteneciente al Resguardo Indígena Jiri Jiri, ha consolidado un camino periodístico que construyó desde el territorio y en diálogo constante con las realidades sociales, culturales y políticas del Amazonas colombiano. Su aparición en pantalla, más allá de una anécdota viral, representó un momento significativo para la visibilidad de los pueblos originarios en los medios públicos nacionales.

Desde su rol como presentadora en la emisión de noticias, Rentería no solo entrega información. Su presencia lleva consigo una carga simbólica que conecta con siglos de historia y resistencia de comunidades indígenas que, por mucho tiempo, han permanecido excluidas de los espacios de comunicación masiva. Su saludo inicial en murui muina no fue un gesto casual. Fue, según los comentarios de algunos televidentes, una reivindicación del derecho a hablar, a narrar y a ser escuchados en su propia lengua, desde su propia cosmovisión.

En su publicación, la presentadora indígena recibió los siguientes mensajes por parte de los usuarios: “Hermosa. Eres inspiración para el pueblo putumayense 🫶🏻“; ”Como me hubiese encantado saber un dialecto de niño 🥺, me parece tan espectacular"; “uffff me erice con ese saludo... viva nuestra comunidad indígena!!!”; “nos dio, noticias, saludo, idiomas, presentaciones, una diva si me preguntas 💋“.

En un país donde más de 60 pueblos indígenas habitan el territorio nacional, la representación en los medios es históricamente limitada, por lo que la llegada de comunicadores indígenas a escenarios nacionales, como el que ahora ocupa Martha Rentería, puede ser vista como parte de un proceso mayor de reconocimiento de derechos, identidades y voces que, durante siglos, han sido marginadas.

La comunicadora que lleva su cultura a las pantallas

Esta no es la primera vez que Martha Rentería capta la atención nacional. El 7 de agosto de 2022, durante la posesión presidencial de Gustavo Petro, fue designada como presentadora oficial del acto. Su participación en ese evento fue leída por diversos sectores como un reconocimiento al papel de las mujeres indígenas en la vida política y cultural del país.

Ahora, al incorporarse formalmente al equipo periodístico de Rtvc como presentadora, se convierte en la primera mujer indígena del Putumayo en ingresar al principal conglomerado de medios estatales, consolidando un precedente en materia de inclusión y representación.

La trayectoria de Rentería está marcada por más de una década de experiencia en medios de comunicación. Su trabajo abarca radio, prensa escrita y televisión. Además, incursionó en las comunicaciones estratégicas tanto del sector público como del privado. Su participación activa en espacios comunitarios, sumado al trabajo periodístico en terreno, la posicionaron como una figura de referencia dentro y fuera de su región.

Durante los últimos cuatro años, hizo parte del equipo de Radio Nacional de Colombia en el municipio de Leguízamo. Desde allí, lideró diversos procesos informativos, incluyendo la conducción de la emisora de paz, uno de los espacios comunicativos promovidos por el Estado en la política de posconflicto.

Es importante resaltar que su trayectoria tiene un impacto relevante, al punto de que fue reconocida en 2018 con el premio de periodismo Diosa del Chaira. en Caquetá. Además, goza de aprecio en sus emisiones, donde constantemente resalta tanto su labor profesional como su papel de madre.